Documents et données iCloud hors service à partir de mai 2022

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

2



La technologie ne cesse de s'améliorer d'année en année et c'est pour cela qu'à certains moments, il est bon de prendre la décision de fermer définitivement certains anciens services. C'est ce que compte faire Apple à partir de mai 2022 avec Documents et données iCloud.

Une page qui se ferme pour deux services Apple

Il y a certains sujets qui ne nous rajeunissent pas et qui par la même occasion nous rappelle à que point Apple est présent depuis un bail dans le monde de l'high-tech. Comme annoncé via une page de support, à partir de mai 2022, les services Documents et données iCloud seront définitivement fermés.



L'objectif est clair, laisser le total champ libre à iCloud Drive qui occupe les appareils Apple depuis maintenant plusieurs années. Cette nouvelle ne devrait pas concerner grand monde car seuls les appareils fonctionnant avec une version inférieure à iOS 8, OS X Yosemite ou encore Windows 7 seront impactés. D'ici un an, la synchronisation vers iCloud Drive sera terminée.

En mai 2022, le service Documents et données iCloud, notre ancien service de synchronisation de documents, sera interrompu et entièrement remplacé par iCloud Drive. Si vous utilisez Documents et données iCloud, votre compte sera migré vers iCloud Drive après cette date.

Pour les appareils plus récents se servant encore de ces deux services, vous avez jusqu'à mai 2022 pour transférer vos données vers iCloud Drive auquel cas cela se fera automatiquement à la date buttoir.



Une page qui se tourne pour l'un des services d'Apple même si pour la plupart d'entre nous, cela fait bien longtemps que nous utilisons iCloud Drive pour stocker tous nos fichiers et que nous avons délaissé ces anciens services.



Quoi qu'il en soit, si vous êtes concernés par ce changement, n'hésitez pas à vous rendre sur la page support pour recevoir un maximum de détails.