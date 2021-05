La 5G de Free Mobile couvre déjà 50% de la population

Après s'être lancé dans plus d'une cinquantaine de villes françaises, la 5G arrive enfin dans la capitale. Dès demain, les possesseurs d'un smartphone et d'un forfait compatible Orange ou SFR...

Epic Games rêve que l'App Store change ses règles et baisse sa commission de 30%. Ce souhait ne date pas d'hier selon une récente déclaration dans le cadre du procès Apple VS Epic Games qui a...

Free Mobile l'avait annoncé il y a bientôt deux ans, ses clients peuvent enfin passer des appels VOLTE depuis leur iPhone. Une bonne nouvelle à l'aube de la 5G, même si on aurait préféré...

Free Mobile a peut-être été le dernier opérateur à proposer ses offres 5G, mais aujourd'hui c'est le premier à donner l'accès au plus grand réseau 5G de France ! L'Arcep a dévoilé...

La 5G est encore très récente en France, lancé chez la majorité des opérateurs vers début décembre, le réseau est encore jeune et se déploie progressivement. Si chaque opérateur avance à...

Le forfait 5G de Free Mobile est proposé à partir de 9,99€/mois (pour les abonnés Freebox Pop) avec la data illimitée . Pour les autres abonnés Freebox, le forfait coûte 15,99€ et pour ceux qui résistent toujours à une offre Freebox, le forfait vous coûtera 19,99€ avec 150 Go de data .

On essaie tous de le faire de manière apaisée dans des relations constructives avec les villes, au travers parfois de chartes qui ajoutent quelques mesures qui peuvent être rassurantes quand c’est nécessaire

Maxime Lombardini a choisi le week-end de l'Ascension pour annoncer la bonne nouvelle aux millions de français qui sont abonnés à une offre Free Mobile. Le vice-président a déclaré que Free couvre désormais plus de 50% de la population en 5G, une nouvelle étape dont l'opérateur est fier d'avoir atteint en premier ! Cette intensité dans le déploiement du nouveau standard mobile s'explique par l'utilisation massive de la fréquence 700 Hz , une fréquence qui n'apporte pas un débit très important quand vous êtes à proximité d'une antenne 5G. C'est d'ailleurs ce que reproche Orange à Free Mobile qui a abandonné son projet de mutualisation avec l'opérateur de Xavier Niel, il y a quatre mois. Ce choix fait aussi débat auprès des consommateurs qui ont rapidement compris la stratégie utilisée par le groupe Iliad. Free Mobile a choisi la couverture rapide plutôt que la qualité des débits descendants et montants, une technique qui paie sur l'instant, mais qui risque d'être contraignante quand le déploiement de la 5G sera mature chez tous les opérateurs.

Free Mobile est premier sur le déploiement de la 5G quand on compte le nombre de sites actifs en France. L'opérateur de Xavier Niel n'hésite pas à mettre en avant cette belle victoire face à ses concurrents qui semblent prendre plus de temps à déployer le nouveau standard mobile ! Le vice-président du groupe Iliad Maxime Lombardini vient faire une grande annonce dans une interview à Bsmart .

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.