Un ancien designer d'Apple sort l'enceinte Cell Alpha (AirPlay 2)

Il y a des talents au sein de l'équipe d'Apple qu'on ne connait pas ou qui ont tendance à ne pas se faire remarquer. C'est le cas de Christopher Stringer, ce designer a passé 21 ans à s'occuper des produits Apple au côté de Jony Ive et le reste de son équipe. Stringer qui a quitté Apple en 2017 (pour se lancer dans ses propres projets) vient de dévoiler l'un de ses nouveaux produits.

Les enceintes connectées avec AirPlay 2, ce n'est pas ce qui manque, il en existe plein sous différentes marques. La difficulté chez les entreprises aujourd'hui c'est d'apporter quelque chose de vraiment nouveau qui fera toute la différence avec l'enceinte au même prix chez le concurrent.

Christopher Stringer a toujours été passionné par le monde de la musique et des enceintes, lors de son départ en 2017, le designer avait pour objectif de travailler sur sa propre enceinte avec un design qui serait unique et qui interpellerait les consommateurs.



Après plusieurs années de travail, Stringer vient de dévoiler la Cell Alpha, par l'intermédiaire de son entreprise Syng.

Au-delà du design très inhabituel, il décrit cette enceinte comme un son pour l'avenir :

Nous avons créé une toute nouvelle architecture sonore basée sur des objets qui peut jouer n'importe quel format de son enregistré et le rendre tangible. Nous sommes prêts pour tout ce que nous écoutons aujourd'hui, et tout ce que nous n'avons pas encore imaginé écouter demain. Bienvenue dans la prochaine génération d'audio.

Cette nouvelle enceinte se place dans le très haut de gamme, vous pouvez la retrouver à un prix de 1799$ avec un support de table ou 1969$ avec un support de sol. L'ancien designer d'Apple vient directement sur le terrain de la marque Devialet qui promet, elle aussi, un son exceptionnel avec ses enceintes au design très particulier.

La Cell Alpha propose la technologie audio triphonique, cela permet de créer un champ sonore dynamique et immersif lors de l'écoute de n'importe quelle musique.

L'audio triphonique transforme l'écoute en sensation. Cette architecture sonore basée sur des objets vous permet d'entendre, de voir et de toucher les sons, offrant un contrôle total grâce à un placement et une localisation précis. Vous pouvez placer le son où vous voulez, le réduire, le déplacer, l'agrandir et le superposer. Ou laissez la cellule s'occuper de tout : grâce à l'audio triphonique, elle est capable de virtualiser n'importe quel ensemble d'enceintes et de spatialiser précisément le son dans votre pièce. Lorsque le son vous entoure, il est intime, totalement enveloppant et ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà entendu.