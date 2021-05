Des accessoires pas chers pour les AirTags

Medhi Naitmazi

Si vous avez acheté les AirTags, les petits traqueurs d'Apple, vous avez probablement besoin de les protéger ou du moins les attacher. Plutôt que de mettre autant dans un accessoire que dans l'appareil lui-même, mieux vaut regarder ce que proposent les fabricants d'accessoires en termes de porte-clés et de lanières. Pour le prix d'un porte-clé Apple, on peut s'en offrir plusieurs chez ESR, Geemee, et autre Ornarto dans des matériaux divers comme le silicone, le cuir et autres.

Si vous n'avez pas encore de AirTags, il y a du stock chez Amazon à 35€ pièce.

Le porte-clé Airtag de ESR en silicone

Le porte-clés Cloud Silicone pour AirTag de ESR propose un ajustement sécurisé et un design élégant qui laisse l'appareil visible, et notamment la gravure personnalisée. Sa conception ouverte des deux côtés permet également de laisser passer le signal de votre AirTag. Et le silicone est très facile à nettoyer.



Son prix ? 10,99€ les deux avec quatre paires de couleurs au choix.

Le porte-clé AirTag de Geemee en cuir

Ce porte-clef conçu pour les nouveaux Airtags est une alternative au modèle en cuir d'Apple, mais en beaucoup moins cher. Si ce n'est un cuir européen comme celui de la firme, il n'en reste pas moins que la qualité est au rendez-vous avec une découpe fine et précise pour insérer le traqueur tout en le laissant émettre ses ondes.



Un accessoire signé Geemee à 7,99€ et disponible en 3 couleurs : beige, bleu marine et rose.

La housse à lanière AirTag de Ornarto en cuir

Cette housse à lanière en cuir se rapproche de l'esprit des accessoires Hermès, tout en restant à prix plancher. Pas besoin de dépenser 449€ pour s'offrir quelque chose d'élégant qui s'accrochera sans aucun problème à votre sac à main par exemple. Spécialement conçu pour l'AirTag, cet accessoire s'adapte parfaitement à la taille du nouveau tracker, tout en le protégeant complètement des chocs.



Mieux, Ornarto les vend par deux à 15,99€. Soit en marron et orange, soit noir et orange.

La lanière AirTag de Ornato en silicone

Autre produit signé Ornato, la lanière en silicone flexible et résistante aux chocs s’inspire franchement du modèle d’Apple. Avec boucle amovible, elle est facile à installer et à retirer, tout en étant étroitement adapté à un AirTag.



Pour se démarquer, Ornato les vend par 4, idéal pour les possesseurs d'un pack de AirTags, et ce dans de nombreux coloris comme le jaune, le rouge, le bleu, le vert, le noir, le blanc, le mauve, etc.



Orano les vend par quatre à 17,99€, soit la moitié du prix pour un seul accessoire Apple !