Bons plans iOS : SkySafari 6 Pro, Vestigium, FaceReplaced

Hier à 21:50

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment SkySafari 6 Pro, Vestigium, FaceReplaced. L'occasion d'économiser 34,2€ !



Applications gratuites iOS :

Distressed FX (App, iPhone / iPad, v2.1.1, 52 Mo, iOS 12.4, We Are Here) passe de 1,09 € à gratuit.

Transformer des photographies en oeuvres d'art n'aura jamais été aussi facile qu'avec l'application Distressed FX : en seulement quelques taps, vous pourrez transformer vos photos grâce au nombre impressionnant de textures et de superpositions disponibles.



Les + : Le nombre de textures

Des rendus magnifiques Télécharger l'app gratuite Distressed FX





StoryToys : La maison hantée (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 156 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Alors que la nuit tombe dans la forêt effrayante, des monstres affluent dans la Maison hantée. Entrez, si vous l'OSEZ !



Dans cette maison, c'est Halloween toute l'année, alors venez rencontrer les monstres, jouer à des jeux et relever des défis pour remporter des étoiles et des badges terrifiantastiques.



StoryToys La maison hantée est remplie de jeux à glacer le sang, d'activités génialement étranges et de choses qui donnent froid dans le dos.



Les + : Un livre avec plein de surprises Télécharger l'app gratuite StoryToys : La maison hantée





Calku (App, iPhone / iPad, v1.7, 10 Mo, iOS 11.1, Supagarn Pattananuchart) passe de 1,09 € à gratuit. Calku offre un accès instantané à une calculatrice, quelle que soit l'application que vous utilisez. Installez simplement le clavier tiers et accédez-y à tout moment en appuyant sur l'icône représentant un globe.



Calku comprend toutes les opérations mathématiques de base, un mode sombre, l'historique des calculs et la possibilité d'ajuster le point décimal.



Les + : Pratique ! Télécharger l'app gratuite Calku





FaceReplaced (App, iPhone / iPad, v1.9, 49 Mo, iOS 12.0, 2020CV Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Transformez n'importe quoi en masque 3D avec FaceReplaced. Prenez une photo ou importez-en une, effacez l'arrière-plan et boom, un nouveau masque est créé.



L'application fonctionne sur les animaux domestiques, les humains, les objets ménagers, les animaux en peluche, les images PNG et bien plus encore.



Les + : C'est fin Télécharger l'app gratuite FaceReplaced





Jeux gratuits iOS :

Mars Power Industries (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v5.7, 201 Mo, iOS 9.0, Lukasz Zmudziak) passe de 2,29 € à gratuit. Dans le jeu Mars Power Industries, vous avez un objectif : alimentez en énergie les maisons de Mars ! Cogitez, détendez-vous et profitez du panorama cosmique !



Pour ce faire, vous devez fabriquer des tours pour fournir de l'énergie dans ce puzzle-game décontracté.



Les + : Le jeu parfait pour se détendre Télécharger le jeu gratuit Mars Power Industries





Vestigium (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 56 Mo, iOS 8.0, Tepes Ovidiu) passe de 2,29 € à gratuit. Après que sa maison et son jardin aient été corrompus par un mystérieux poison noir, Qirie et son feu follet se lancent dans un voyage à la recherche de suffisamment de fleurs de lotus magiques pour les purifier du mal.



Les collectionner s'avère plus difficile que ce qu'elle pensait, Qirie devant résoudre des énigmes, mémoriser des chemins et jouer les bonnes cartes. Télécharger le jeu gratuit Vestigium





Promotions iOS :

SpongeBob SquarePants (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.0, 2,9 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 7,99 €. Le classique cultissime revient, fidèlement réédité dans sa spongieuse splendeur ! Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et montrez au maléfique Plankton que le crime paie encore moins que M. Krabs. Vous voulez sauver Bikini Bottom d’une attaque de robots ? Bien sûr ! Sauter à l’élastique en sous-vêtements ? Pourquoi pas ! La bataille commence !



Contenu :

- Incarnez Bob l’Éponge, Patrick et Sandy et utilisez leurs talents uniques

- Contrecarrez le plan du maléfique Plankton visant à conquérir Bikini Bottom avec une armée de robots cinglés

- Rencontrez de nombreux personnages de la série culte

- Réédition fidèle d’un des meilleurs jeux Bob l’Éponge

- Graphismes superbes, résolutions modernes et gameplay optimisé Télécharger SpongeBob SquarePants à 7,99 €





7Days: Backer (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v2.5.2, 216 Mo, iOS 9.0, Buff Studio Co.Ltd.) passe de 3,49 € à 2,29 €.

Seven Days est une fiction interactive pour tout public. Doté d'illustrations au style unique, le jeu consiste en une série de discussions. Les joueurs devront lire l'histoire et prendre d'importantes décisions. Leurs choix détermineront le déroulement de l'histoire.



Transformez vos relations avec vos camarades en faisant des choix moins importants, et déterminez votre destin ainsi que celui de vos camarades lors des moments critiques.



Les + : Le scénario

Le style graphique Télécharger 7Days: Backer à 2,29 €