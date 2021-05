Apple Music fait une annonce qui sous-entend l'arrivée du HiFi

Il y a 4 heures

Julien Russo

1



Cela fait maintenant plus d'une semaine que les rumeurs se répètent à propos d'une nouvelle offre à venir pour Apple Music. Selon les récentes découvertes, un forfait HiFi (avec peut-être le Spatial Audio) pourrait prochainement débarquer sur iOS 14.6, mais aussi sur l'application Apple Music sur Android. Apple vient d'appuyer cette incroyable découverte avec un teaser qui veut tout dire...

Abonné Apple Music ?

Préparez-vous...

Surprise générale pour les abonnés Apple Music qui ont ouvert l'application en cette fin de week-end !

Depuis quelques heures, dans l'onglet "Explorer", on peut apercevoir un message qui exprime l'arrivée d'un changement majeur pour l'ensemble des abonnés au service de streaming.

Voici ce qu'on peut lire : "Préparez-vous, la musique est sur le point de changer à jamais", cette promotion d'Apple semble être présente dans tous les pays où Apple Music est disponible.



Mais de quoi parle Apple ?

Il pourrait bien s'agir de la nouvelle offre HiFi qui proposera une qualité audio sans perte, la concurrence propose déjà ce type d'abonnement et Apple voudrait aussi se lancer sur ce terrain. Il faut dire que cela permet d'attirer les abonnés qui sont très exigeants sur la qualité audio !

Comme dit plus haut, les testeurs d'iOS 14.6 ont aperçu la promotion de ce nouveau forfait dans la mise à jour actuellement en bêta. Même découverte du côté de la dernière bêta d'Apple Music sur Android, le géant californien mentionne aussi l'écoute de musiques sans perte !

Le Spatial Audio dans la partie ?

Si toutes les découvertes emmènent vers la qualité audio HiFi, la question reste en suspend en ce qui concerne l'intégration du Spatial Audio dans cette nouvelle offre.

Si on suit une certaine logique, Apple propose l'AirPods Max et les AirPods Pro avec cette technologie, mais les clients qui achètent le casque et les écouteurs sans fil font face à peu de contenus avec le Spatial Audio.

En proposant cette technologie audio sur Apple Music, cela permettrait à Apple de booster les ventes des AirPods Max et des AirPods Pro et au passage d'attirer les clients de ces deux produits vers Apple Music. L'entreprise serait gagnante sur tous les plans !

Maintenant la question qui reste à se poser c'est : est-ce que l'arrivée du forfait HiFi se fera avec une facturation supplémentaire tous les mois ou sera inclus directement dans le forfait Individuel et Familial d'Apple Music ?

Les récentes rumeurs sont assez partagées à ce sujet, certaines affirment qu'Apple voudrait frapper un gros coup en incluant la qualité audio sans perte et le Spatial Audio sans frais.