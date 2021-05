Apple Music annonce Spatial Audio avec Dolby Atmos (Lossless)

Apple a annoncé aujourd'hui qu'Apple Music apportait une qualité sonore de pointe aux abonnés grâce à l'ajout de Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos. Spatial Audio donne aux artistes la possibilité de créer des expériences audio immersives pour leurs fans avec un véritable son multidimensionnel d'une grande clarté. Les abonnés Apple Music pourront également écouter plus de 75 millions de chansons en Lossless Audio - comme les artistes les ont créées en studio. Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour les abonnés Apple Music à partir du mois prochain sans frais supplémentaires.

Apple Music ajoutera Spatial Audio en juin 2021

Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music and Beats, a déclaré sur la newsroom :

Apple Music réalise sa plus grande avancée jamais réalisée en matière de qualité sonore. Écouter une chanson en Dolby Atmos est comme de la magie. La musique vient de tout autour de vous et sonne incroyable. Nous proposons maintenant cette expérience vraiment innovante et immersive à nos auditeurs avec la musique de leurs artistes préférés comme J Balvin, Gustavo Dudamel, Ariana Grande, Maroon 5, Kacey Musgraves, The Weeknd et bien d'autres. Les abonnés pourront également écouter leur musique avec la meilleure qualité audio avec Lossless Audio. Apple Music tel que nous le connaissons est sur le point de changer pour toujours.

Compatibilité de Spatial Audio et de Dolby Atmos

Apple apporte Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos à Apple Music. Dolby Atmos est une expérience audio révolutionnaire et immersive qui permet aux artistes de mixer de la musique afin que le son vienne de partout et d'en haut. Par défaut, Apple Music lira automatiquement les pistes Dolby Atmos sur tous les écouteurs AirPods et Beats avec une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés des dernières versions d'iPhone, iPad et Mac.



Apple Music ajoutera constamment de nouvelles pistes Dolby Atmos et organisera un ensemble spécial de listes de lecture Dolby Atmos pour aider les auditeurs à trouver la musique qu'ils aiment. De plus, les albums disponibles en Dolby Atmos auront un badge sur la page de détail pour une découverte facile.



Au lancement, les abonnés pourront écouter des milliers de chansons dans Spatial Audio de certains des plus grands artistes du monde et de la musique dans tous les genres, y compris le hip-hop, le country, le latin, la pop et le classique. Apple Music travaille avec des artistes et des labels pour ajouter de nouvelles versions et les meilleures pistes de catalogue, alors que de plus en plus d'artistes commencent à créer de la musique spécifiquement pour l'expérience Spatial Audio.



Ensemble, Apple Music et Dolby permettent aux musiciens, producteurs et ingénieurs de mixage de créer facilement des chansons en Dolby Atmos. Les initiatives comprennent le doublement du nombre de studios compatibles Dolby sur les principaux marchés, l'offre de programmes éducatifs et la fourniture de ressources aux artistes indépendants.



Kevin Yeaman, PDG de Dolby Laboratories, a pour sa part déclaré :

Aujourd'hui marque l'introduction de Dolby Atmos sur Apple Music - une nouvelle expérience musicale qui transforme la façon dont la musique est créée par les artistes et appréciée par leurs fans. Nous travaillons avec Apple Music pour rendre Spatial Audio avec Dolby Atmos largement disponible pour tous les musiciens et tous ceux qui aiment la musique.

Et voici la réaction de certains artistes déjà dans le secret :

J Balvin a déclaré : «Je suis vraiment ravi de faire partie de ce projet avec Apple Music parce que je veux toujours avoir une longueur d'avance et je pense que c'est l'une de ces étapes. Avec Lossless, tout dans la musique va sonner plus gros et plus fort, mais plus important encore, ce sera de meilleure qualité. M'entendre moi-même et ma musique en Dolby Atmos pour la première fois, c'était juste fou, ça m'a époustouflé, c'est indescriptible. Je pense que les fans vont vraiment adorer cette nouvelle expérience.»

J Balvin a déclaré : «Je suis vraiment ravi de faire partie de ce projet avec Apple Music parce que je veux toujours avoir une longueur d'avance et je pense que c'est l'une de ces étapes. Avec Lossless, tout dans la musique va sonner plus gros et plus fort, mais plus important encore, ce sera de meilleure qualité. M'entendre moi-même et ma musique en Dolby Atmos pour la première fois, c'était juste fou, ça m'a époustouflé, c'est indescriptible. Je pense que les fans vont vraiment adorer cette nouvelle expérience.» Gustavo Dudamel a déclaré : «Il n'y a pas de mots pour décrire l'expérience immersive et accablante d'être un chef d'orchestre, menant une performance de l'imposante« Symphonie des mille »de Mahler. Mais maintenant, la technologie progresse pour rapprocher cette expérience de nos oreilles, notre esprits et nos âmes. Partagez avec moi cette performance monumentale en direct avec mon cher Los Angeles Philharmonic, remasterisé pour la première fois avec la technologie audio Dolby Atmos sur Apple Music aux côtés de ma collection d'enregistrements Deutsche Grammophon avec le LA Phil, dans un son 3D riche et remarquable.»

a déclaré : «Il n'y a pas de mots pour décrire l'expérience immersive et accablante d'être un chef d'orchestre, menant une performance de l'imposante« Symphonie des mille »de Mahler. Mais maintenant, la technologie progresse pour rapprocher cette expérience de nos oreilles, notre esprits et nos âmes. Partagez avec moi cette performance monumentale en direct avec mon cher Los Angeles Philharmonic, remasterisé pour la première fois avec la technologie audio Dolby Atmos sur Apple Music aux côtés de ma collection d'enregistrements Deutsche Grammophon avec le LA Phil, dans un son 3D riche et remarquable.» Le producteur, auteur-compositeur et compositeur lauréat d'un Grammy Award, Giles Martin , a déclaré : «Depuis le début de l'enregistrement, les artistes, les producteurs et les ingénieurs ont essayé de peindre des images avec du son, transportant les auditeurs dans des mondes dont ils ignoraient l'existence, même lorsque le son provenait d'un seul. orateur. Maintenant, avec l'aube de l'audio immersif, nous pouvons emmener l'amateur de musique à l'intérieur de la musique. De la sensation d'entendre votre artiste préféré dans la même pièce que vous, à l'expérience de s'asseoir directement au milieu d'un orchestre symphonique, l'expérience d'écoute est transformatrice et les possibilités pour le créateur sont infinies. C'est un bond en avant dans la technologie - j'ai jusqu'à présent eu le plaisir de mélanger certains des plus grands artistes de l'histoire dans Dolby Atmos. Avec ce travail, je me suis retrouvé à tomber dans des albums que j'aime. Il y a une expérience unique de pouvoir me plonger pleinement dans une musique qui, bien que familière, sonne soudainement nouvelle, fraîche et immédiate. En tant que créateur, il est au-delà de l'excitant que nous pouvons maintenant partager cette expérience incroyable grâce à Apple Music. »

Le producteur, auteur-compositeur et compositeur lauréat d'un Grammy Award, Giles Martin, a déclaré : «Depuis le début de l'enregistrement, les artistes, les producteurs et les ingénieurs ont essayé de peindre des images avec du son, transportant les auditeurs dans des mondes dont ils ignoraient l'existence, même lorsque le son provenait d'un seul. orateur. Maintenant, avec l'aube de l'audio immersif, nous pouvons emmener l'amateur de musique à l'intérieur de la musique. De la sensation d'entendre votre artiste préféré dans la même pièce que vous, à l'expérience de s'asseoir directement au milieu d'un orchestre symphonique, l'expérience d'écoute est transformatrice et les possibilités pour le créateur sont infinies. C'est un bond en avant dans la technologie - j'ai jusqu'à présent eu le plaisir de mélanger certains des plus grands artistes de l'histoire dans Dolby Atmos. Avec ce travail, je me suis retrouvé à tomber dans des albums que j'aime. Il y a une expérience unique de pouvoir me plonger pleinement dans une musique qui, bien que familière, sonne soudainement nouvelle, fraîche et immédiate. En tant que créateur, il est au-delà de l'excitant que nous pouvons maintenant partager cette expérience incroyable grâce à Apple Music. » Manny Marroquin, ingénieur mixeur, a déclaré : «Spatial Audio donne à la musique une nouvelle identité. Chaque fois que je mixe dans Atmos, cela me donne la chair de poule. L'avenir est arrivé. »

Audio sans perte pour 75 millions de titres avec le codec ALAC

Apple Music rendra également son catalogue de plus de 75 millions de chansons disponibles en Lossless Audio. Apple utilise ALAC (Apple Lossless Audio Codec) pour préserver chaque bit du fichier audio d'origine. Cela signifie que les abonnés Apple Music pourront entendre exactement la même chose que les artistes créés en studio.

Comment activer l'audio sans perte de qualité ?

Pour commencer à écouter Lossless Audio, les abonnés utilisant la dernière version d'Apple Music peuvent l'activer dans Paramètres > Musique > Qualité audio. Ici, ils peuvent choisir différentes résolutions pour différentes connexions telles que cellulaire, Wi-Fi ou pour le téléchargement. Le niveau Lossless d'Apple Music commence à la qualité CD, qui est de 16 bits à 44,1 kHz (kilohertz), et monte jusqu'à 24 bits à 48 kHz et est lisible en mode natif sur les appareils Apple. Pour les vrais audiophiles, Apple Music propose également une haute résolution sans perte jusqu'à 24 bits à 192 kHz.

Disponibilité

Spatial Audio avec Dolby Atmos et Lossless Audio arrivera aux abonnés Apple Music à partir de juin 2021 .

. Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos et Lossless Audio sera disponible pour les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires.

Des milliers de pistes seront disponibles dans Spatial Audio avec Dolby Atmos au lancement, et d'autres seront régulièrement ajoutées.

Le catalogue Apple Music de plus de 75 millions de chansons sera disponible dans Lossless Audio.



Qui va revenir sur Apple Music grâce à cette annonce que l'on avait déjà évoquée ce week-end ? Une bonne nouvelle qui devrait également booster les ventes de AirPods Pro actuellement en promotion.