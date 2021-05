Les avis et tests Apple TV 4K 2021 : pas concurrente des PS5 et Xbox

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

1



Alors que les premiers avis sur la nouvelle Apple TV 4K sont tombés, Tim Twerdahl, directeur du marketing d'Apple, s'est entretenu avec CNN Underscored à propos de la dernière génération de la boîte de streaming qui sera lancée ce vendredi.

Une valeur énorme pour l'Apple TV 4K

Au prix de 199€ avec 32 Go de stockage ou 229€ avec 64 Go de stockage, Twerdahl a déclaré que le nouvel Apple 4K offre une valeur "énorme".

Nous pensons qu'il y a une valeur énorme dans ces 179 $. Quand nous parlons de la meilleure façon de regarder la télévision, j'y pense en quelque sorte à trois niveaux.

Selon Twerdahl, ces trois niveaux sont des spécifications matérielles qui offrent la meilleure expérience possible, un contenu que les gens veulent et une intégration transparente avec d'autres produits Apple.



Twerdahl a déclaré qu'Apple se concentrait sur les jeux vidéos avec Apple Arcade, ce qui, selon lui, offrait une valeur considérable, mais il a admis que la nouvelle Apple TV 4K n'est pas conçue pour rivaliser directement avec des consoles comme la Xbox ou la PlayStation.

Nous nous sommes concentrés plus récemment sur les jeux Apple Arcade, car nous pensons que c'est une grande valeur pour les clients, il y a une énorme quantité de contenu là-dedans. Et nous avons fait beaucoup pour rendre cette expérience fantastique. Plus particulièrement, probablement la prise en charge de tous ces différents contrôleurs de jeu.



Il n'est probablement pas conçu pour concurrencer directement les Xbox et les PlayStation du monde console. Ils apportent sur le marché quelque chose qui, à mon avis, est unique et idéal pour les joueurs vraiment hardcore.

La nouvelle Apple TV 4K est disponible à la commande depuis le 30 avril, la plupart des commandes commençant à arriver ce vendredi 21 mai.

Et voici les premiers avis et tests de l'Apple TV 4K

Jacob Krol de CNN Underscored assure que la puce A12 est plus rapide, mais il a déclaré que ce n'était "pas une différence jour et nuit". Il a déclaré que le principal avantage de la nouvelle puce et de la prise en charge HDMI 2.1 nouvellement ajoutée est la possibilité de lire du contenu HDR à 60 images par seconde plus élevées :

Des choses comme les sports d'action ou la course peuvent en profiter pour rendre le contenu plus immersif ou réaliste. C'est une initiative à l'épreuve du temps et de nombreuses grandes chaînes sportives prévoient de commencer à diffuser ou à diffuser avec elle. À l'heure actuelle, vous aurez besoin d'un téléviseur capable de le gérer avec cette Apple TV 4K - oh, et oui, du contenu qui le prend en charge. Nous avons pu essayer RedBull TV pendant notre fenêtre de test pour certains sports d'action intenses, et la diffusion a été vraiment fluide - même si cela ne sera pas évident pour un œil non averti.



Patrick O'Rourke de MobileSyrup a déclaré que l'Apple TV restait toujours très chère par rapport aux autres boîtiers et sticks de streaming, mais il pense que le prix est justifié :

Au fil des ans, j'ai passé beaucoup de temps avec d'autres appareils de streaming, mais je me retrouve toujours à revenir sur l'Apple TV car c'est la plate-forme la plus fiable que j'ai rencontrée, elle reçoit souvent des mises à jour d'applications en premier et de nouvelles plates-formes de streaming arrivent fréquemment. sur le décodeur d'Apple plus tôt que les autres appareils, en particulier au Canada. C'était le cas de Crave, propriété de Bell, ainsi que de plusieurs autres applications. Ne vous méprenez pas, ce serait formidable de voir une réduction du prix de la boîte de streaming et de sa nouvelle télécommande Siri, mais dans un sens, vous en avez vraiment pour votre argent avec l'Apple TV 4K (2021).



Rene Ritchie chez iMore a eu une critique sur la nouvelle Siri Remote, à savoir le bouton Retour, anciennement connu sous le nom de bouton Accueil :

Ce que cela ne résoudra pas, c'est le bouton Accueil. Apple l'a renommé Back, mais comme l'ancien bouton de retour d'Android, il ressemble plus à un bouton d'action aléatoire. Si vous regardez une vidéo dans l'application TV et que vous appuyez dessus, vous obtenez une barre d'options en bas de l'écran. Ensuite, vous devez appuyer à nouveau pour quitter. Mais si vous appuyez dessus, disons Netflix ou Disney +, vous êtes instantanément vidé de la vidéo. Sur YouTube, le retour supprimera la superposition. Dans Prime Video, il vous insta-dump.

Pour acheter l’Apple TV 4K :