Belkin sort le Soundform Connect pour ajouter AirPlay 2 à n'importe quelle enceinte

Il y a 1 heure

Julien Russo

L'AirPlay est devenu un basique dans les enceintes connectées, cependant l'AirPlay 2 est lui un peu moins populaire chez les fabricants. Pour remédier à ce problème, Belkin vient d'avoir l'idée de sortir un adaptateur audio baptisé Soundform Connect. Grâce à ce petit appareil, il va devenir possible d'ajouter l'AirPlay 2 à n'importe quelle enceinte.

Voici le Soundform Connect

À l'heure actuelle, si vous avez une enceinte non compatible avec l'AirPlay 2 et que vous souhaitez absolument profiter de cette fonctionnalité, vous allez devoir passer à un autre modèle.

Saviez-vous qu'il est possible de garder votre enceinte (qui marche encore très bien) et d'ajouter vous-même l'AirPlay 2 sans aucune mise à jour logicielle du fabricant ?



C'est ce que propose Belkin avec son nouvel adaptateur audio Soundforme Connect. Le principe est simple, l'appareil va venir se brancher à la prise optique ou casque 3,5 mm de votre enceinte et occuper le rôle d'intermédiaire entre votre équipement Apple et votre enceinte.

Belkin explique :

Une fois que le SOUNDFORM Connect est connecté à un haut-parleur ou à un système audio alimenté avec une entrée optique ou 3,5 mm, un utilisateur peut simplement appuyer sur l'icône AirPlay sur son appareil Apple compatible pour commencer à lire de la musique ou d'autres sons. Avec les haut-parleurs compatibles AirPlay 2, les utilisateurs peuvent demander à Siri via leur iPhone de lire leur musique ou leurs podcasts préférés dans toute la maison, de demander ce qui se joue dans chaque pièce, de contrôler le volume, et plus encore.

Autre atout, c'est que l'adaptateur vous permettra aussi de rendre votre enceinte connectée compatible avec HomeKit. Finalement, c'est un 2-en-1, le Soundform Connect vous apporte la compatibilité AirPlay 2, mais vous connecte aussi à la domotique de votre domicile !

Niveau dimension, l'adaptateur est petit et discret, il a une hauteur de 43,4 mm, une largeur de 62 mm et une profondeur de 19 mm.



Pour l'instant, le Soundform Connect n'est disponible qu'aux États-Unis au tarif de 99$, mais il arrive de manière imminente en France sur Amazon, la Fnac et Boulanger.