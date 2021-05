L'API Twitter ajoute des informations sur les Likes et les comptes bloqués

Il y a 4 heures

Alban Martin

Twitter continue de lentement mettre à niveau son API après l'avoir considérablement réduite en 2018. La société a annoncé sa nouvelle API en juillet dernier et l'a publiée aux développeurs peu de temps après. Maintenant, Twitter a annoncé une mise à jour de son interface de programmation pour apporter deux nouvelles fonctionnalités importantes autour des "likes".



Twitter ajoute des informations pour les apps tierces

Tout d'abord, l'API Twitter ajoute une information pour savoir qui a aimé un tweet ainsi que les tweets aimés par un utilisateur connecté. Il s'agit actuellement d'une limitation pour les applications Twitter tierces utilisant l'API, telle que Tweetbot. Twitter explique :

Liker les tweets est l'une des principales fonctionnalités que les gens utilisent pour s'engager dans la conversation publique sur Twitter. Avec les points de terminaison de notre groupe de points de terminaison de recherche "J'aime", vous pouvez voir une liste des comptes qui ont aimé un Tweet spécifié, ou quels Tweets un compte spécifié a aimé. Vous pouvez utiliser ces points de terminaison pour comprendre le type de contenu qu'un compte ou un groupe de comptes spécifique aime, ou étudier la manière dont les informations se propagent sur Twitter.

Voici les nouveaux endpoints :

Tweets aimés par un utilisateur - GET /2/users/:id/liked_tweets

Utilisateurs qui ont like un Tweet (limité à 100 résultats) - GET /2/tweets/:id/liking_users

Deuxièmement, Twitter met à jour l'API pour donner également aux clients tiers l'accès aux listes de blocage :

Le blocage des utilisateurs est une fonctionnalité de sécurité fondamentale sur Twitter. À l'aide de la recherche de blocs, vous pouvez voir qui vous ou un utilisateur authentifié a bloqué. Cela peut être utile pour déterminer comment vous interagissez avec un compte donné.

Voici le nouvel endpoint :

Comptes bloqués par un utilisateur - GET /2/users/:id/blocking

Tweetbot 6 est sorti en janvier avec la prise en charge de la nouvelle API Twitter. Cela signifie que Tweetbot sera bientôt en mesure d'exploiter ces nouvelles fonctionnalités de l'API et que vous pourrez voir les détails sur les "likes" et les blocages dans l'application Tweetbot. Et d'autres devraient suivre rapidement.



