Apple lance un programme d'affiliation "Podcasts"

Il y a 1 heure (Màj il y a 51 min)

Medhi Naitmazi

Avant le lancement public des abonnements Apple Podcasts plus tard ce mois-ci, Apple a annoncé un nouveau programme d'affiliation pour la plate-forme. Ce programme d'affiliation versera une commission de 50% à la personne qui a partagé le lien lorsqu'un utilisateur se convertit en abonnement payant.

Apple va mettre à jour l'application Podcasts

Comme indiqué par la nouvelle page dédiée, cette nouveauté pour les éditeurs s'appelle le «Programme de partenariat de performance des services Apple pour les podcasts Apple». Il rejoint les autres programmes d'affiliation d'Apple pour des choses comme Apple News+ et Apple Music. Celui de l'App Store ayant disparu il y a plusieurs années.

Apple explique que cela signifie que si vous convertissez un abonnement qui coûte 10 $, vous recevrez 5 $ de commission.

En vous connectant à Apple Podcasts en tant qu'affilié, vous pouvez gagner un paiement unique de 50% sur le premier mois payé de chaque abonnement que vous conduisez sur une fenêtre de cookies de 30 jours. Par exemple, si vous créez un lien vers un abonnement à un podcast coûtant 10 USD, vous gagnerez 5 USD en commissions équivalentes. Ce paiement échelonne globalement en fonction du prix du marché local et de l'endroit où les podcasts sont disponibles.

Apple dit que ce programme a plus de sens pour les podcasteurs eux-mêmes, car c'est un moyen de «maximiser vos revenus sur les podcasts Apple», mais le programme est ouvert à tout le monde. Il vous suffit de remplir une demande qui sera examinée par Apple. Une fois approuvé, Apple vous donnera un «jeton d'affiliation unique» qui peut être ajouté à tous les liens Apple Podcasts. Vous pouvez ensuite commencer à partager des liens Apple Podcasts.



Vous pouvez en savoir plus sur le site Web Apple Podcasts for Creators.

Pour mémoire, du côté des podcasters, Apple va prendre sa traditionnelle commission de 30% sur les revenus la première année. Ensuite, ce sera 15%, comme ce que la firme pratique sur les apps (sauf pour les Small Business).



