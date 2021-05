YouTube active la 4K en 60 FPS sur la nouvelle Apple TV

Quand un nouveau produit Apple est commercialisé, les développeurs peuvent exploiter les nouvelles performances et autres caractéristiques pour proposer une meilleure expérience utilisateur. Chez Google on fait les choses très rapidement... Alors que l'Apple TV 4K 2021 est disponible depuis quelques heures, l'app YouTube est déjà mise à jour pour tirer parti du processeur A12 Bionic.

Dans la plus grande des discrétions, YouTube a activé la 4K en 60 FPS à l'ensemble des propriétaires de la nouvelle Apple TV. C'est un utilisateur du nom de Daniel Vydra qui a posté sur Twitter la découverte (aperçu dans les infos techniques de la vidéo).

Sur la précédente génération d'Apple TV, la résolution 3840x2160 était bien présente, mais en 30 FPS, ce qui ne permettait pas de profiter du taux de rafraîchissement des TV (qui sont toutes à 60 Hz minimum).

Image by MacRumors

Grâce au meilleur processeur de la nouvelle Apple TV, Google a pu passer au niveau supérieur en proposant du 60 FPS sans risque de voir des latences ou des plantages de la vidéo !

Pour en profiter, vous n'avez rien à faire, il vous suffit de lancer YouTube et de visualiser une vidéo en 4K, attention cela ne concerne que la nouvelle Apple TV disponible depuis aujourd'hui.



I am apparently the only person on the internet who cares about this, but yes: The new Apple TV does 3840x2160@60 in HDR in the YouTube app. pic.twitter.com/ovuvibWMsf