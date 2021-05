Le HomePod supportera Apple Music Lossless avec une mise à jour

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Le HomePod et le HomePod mini bénéficieront finalement de la prise en charge de la lecture Apple Music Lossless dans une future mise à jour logicielle, selon un document d'assistance Apple récemment publié. C’est le contraire de ce qu’on a compris lors de l’annonce du Hi-fi et ce que tout le monde s’est empressé de relayer.

Le HomePod peut remercier le wifi

Au lancement, le ‌HomePod‌ et le ‌HomePod mini‌ ne prendront pas en charge Apple Music Lossless mais proposeront à la place une prise en charge de Dolby Atmos pour Apple Music. Dolby Atmos, également connu sous le nom de Spatial Audio chez Apple, crée une expérience immersive en trois dimensions qui simule la musique tout autour de l'auditeur. ‌Apple Music‌ Lossless offre aux auditeurs un son de meilleure qualité.



En juin, Apple proposera aux abonnés «Apple Music» un niveau «Standard» «Apple Music» Lossless avec un son jusqu'à 48 kHz et «Hi-Res Lossless» avec un son compris entre 48 kHz et 192 kHz. Hi-Res Lossless nécessite un équipement externe tel qu'un convertisseur numérique-analogique USB.



Malgré la prise en charge de ‌Apple Music‌ Lossless dans une future mise à jour logicielle pour ‌HomePod‌ et ‌HomePod mini‌, les AirPods et AirPods Pro ne bénéficieront pas d’une qualité sans perte. Dans le document d'assistance, Apple explique que le Bluetooth actuel ne prend pas en charge le format de qualité supérieure fourni par ‌Apple Music‌ Lossless. De plus, les AirPods Max ne prendront pas en charge la technologie sans fil Lossless, cependant, Apple dit qu'en utilisant un câble, les écouteurs supra-auriculaires à 629€ liront l'audio Lossless de base. C’est un point de crispation pour les clients qui ont dépensé une petite fortune.

Le câble audio Lightning vers 3,5 mm a été conçu pour permettre aux «AirPods Max» de se connecter à des sources analogiques pour écouter des films et de la musique. Le AirPods Max‌ peut être connecté à des appareils lisant des enregistrements Lossless et Hi-Res Lossless avec une qualité audio exceptionnelle. Cependant, étant donné la conversion analogique-numérique du câble, la lecture ne sera pas complètement sans perte.

Finalement, les HomePod et HomePod mini sont sauvés grâce à AirPlay qui passe par le Wifi. Ce qui est logique.



Apple Music‌ Lossless et Dolby Atmos seront disponibles en juin avec plus de 20 millions de pistes prenant en charge l'audio Lossless et des milliers de pistes prenant en charge Dolby Atmos. Il faudra iOS 14.6 mais Apple ne dit pas qu’elle version permettra au HomePod d’en profiter, peut-être iOS 14.7 qui vient d’arriver en bêta.