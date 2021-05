Facebook veut s'aider de WhatsApp pour la double authentification d'Instagram

Si le titre de cet article peut paraître compliqué, il faut dire que Facebook s'aide désormais de son réseau d'applications pour avancer main dans la main. Ainsi, l'application mobile du réseau social, Instagram et WhatsApp sont capables de communiquer ensemble que ce soit pour des fonctionnalités, des partages ou des éléments de sécurité.

Il semblerait que l'équipe de Mark Zuckerberg veuille aller encore plus loin, notamment pour l'authentification à deux facteurs d'Instagram, qui pourrait se servir de WhatsApp pour l'envoi de codes.

Instagram et WhatsApp : une liaison de sécurité ?

Selon Alessandro Paluzzi, qui a analysé une récente fuite survenue, Instagram prévoit d'envoyer des codes d'authentification à deux facteurs via WhatsApp. Si la fonctionnalité est encore en développement, l'analyste a réussi à démontrer comment fonctionnera la future option.



Pour faire simple, les utilisateurs devront activer l'authentification par SMS puis basculer sur WhatsApp suite à l'activation de la méthode 2FA. Une bonne idée quand on sait que Facebook prévoit également de prendre en charge plusieurs appareils pour WhatsApp.



Comme la fonctionnalité est encore en développement, nous ne savons pas quand il sera disponible pour les utilisateurs d'iOS et d'Android. Comme toujours, cette fonctionnalité sera facultative pour les utilisateurs.