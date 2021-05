iPad Pro 2021 : Apple détaille l'écran miniLED, la puce M1, la 5G et l'USB 4

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Le nouvel iPad Pro 2021 est arrivé chez les premiers clients ce vendredi, et Apple a depuis partagé des détails supplémentaires sur l'appareil dans une série de documents d'assistance, couvrant des sujets tels que l'écran Liquid Retina XDR, la puce M1, le support Thunderbolt et USB4, le réseau 5G sur les modèles cellulaires et la nouvelle fonction de caméra frontale "Center Stage" pour les appels vidéo.



Des détails supplémentaires sur l'iPad Pro M1

Celui que dont on a publié le test hier délivre ici quelques secrets supplémentaires. Voici les documents en question publiés par Apple :

Luminosité

Outre la capacité d'aller jusqu'à 1000 nits de luminosité plein écran, Apple a déclaré que l'écran Liquid Retina XDR prend en charge une luminosité maximale de 1600 nits pour les hautes lumières sur jusqu'à 40% de la zone de l'écran quand le reste de l'image est noir ou à une luminosité maximale de 600 nits :

Pour atteindre la plage dynamique extrême, il fallait une toute nouvelle architecture d'affichage sur iPad Pro. Le tout nouveau système de rétroéclairage à mini-LED 2D avec des zones de gradation locales contrôlées individuellement était le meilleur choix pour offrir le rapport de luminosité et de contraste plein écran extrêmement élevé, ainsi que la précision des couleurs hors axe, dont les professionnels de la création dépendent pour leurs flux de travail.



L'écran Liquid Retina XDR peut prendre en charge jusqu'à 1000 nits de luminosité plein écran. Il peut également prendre en charge jusqu'à 1600 nits pour les hautes lumières dans jusqu'à 40 pour cent de la zone de l'écran lorsque le reste de cette image est noir ou à une luminosité allant jusqu'à 600 nits.

Puce M1

Apple a déclaré que la puce M1 était le moteur du nouvel écran :

De plus, des algorithmes personnalisés font tourner le moteur d'affichage avancé de la puce M1, fonctionnant au niveau des pixels pour contrôler séparément les couches mini-LED et LCD de l'écran, en les traitant comme deux écrans distincts. Ces algorithmes propriétaires coordonnent les couches mini-LED et LCD à travers les transitions pour offrir une expérience visuelle optimale. Les caractéristiques de transition des zones de gradation locales, telles qu'un léger flou ou un changement de couleur lors du défilement sur un arrière-plan noir, sont un comportement normal.

USB-4 et Thunderbolt 3

En ce qui concerne la prise en charge de Thunderbolt 3 et USB 4, Apple a déclaré que certains accessoires pouvaient demander une puissance plus élevée à l'iPad Pro. La société a donc rappelé aux clients de déconnecter ces accessoires de l'appareil lorsqu'ils ne sont pas utilisés :

L'iPad Pro 11 pouces (3e génération) et l'iPad Pro 12,9 pouces (5e génération) prennent également en charge un large écosystème d'accessoires Thunderbolt et USB-4 hautes performances. Certains accessoires peuvent exiger une puissance plus élevée de votre iPad, ce qui peut affecter la durée de vie de la batterie. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, n'oubliez pas de déconnecter ces accessoires de l'iPad Pro lorsque vous ne les utilisez pas. Reportez-vous aux spécifications des fabricants d’accessoires pour plus d’informations.

Modem 5G

Conformément aux iPhone 12, Apple a confirmé que les mises à jour d'iPadOS via le réseau cellulaire sont prises en charge sur le nouvel iPad Pro lorsque «Autoriser plus de données sur la 5G» est activé :

Autoriser plus de données sur la 5G permet des fonctionnalités d'utilisation des données plus élevées pour les applications et les tâches système. Ceux-ci incluent FaceTime de meilleure qualité, du contenu haute définition sur Apple TV, des chansons et des vidéos Apple Music et des mises à jour iPadOS sur cellulaire. Ce paramètre permet également aux applications tierces d'utiliser davantage de données cellulaires pour des expériences améliorées.

Center Stage

Le nouvel iPad Pro est doté d'une nouvelle caméra frontale Ultra Wide activant Center Stage (qui nous a épaté), une nouvelle fonctionnalité qui maintient automatiquement les utilisateurs parfaitement cadrés pendant les appels vidéo FaceTime.



Apple explique comment l’activer :

Ouvrez l'application Réglages, puis appuyez sur FaceTime.

Activez ou désactivez Center Stage.

Lors d'un appel vidéo FaceTime, vous pouvez également faire glisser votre doigt du bas de l'écran vers le haut et appuyer sur le bouton Center Stage pour l'activer ou le désactiver.





Et vous, vous avez commandé le nouvel iPad Pro 2021 ?