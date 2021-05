Apple propose watchOS 7.5 et macOS Big Sur 11.4 à tous les utilisateurs

Hier à 19:18 (Màj hier à 19:22)

Julien Russo

En plus de la mise à jour iOS 14.6 et iPadOS 14.6 qui ont été libérées en priorité sur les serveurs d'Apple, le géant californien vient d'ajouter deux nouvelles mises à jour (aussi disponibles pour tous les utilisateurs). Vous pouvez dès maintenant télécharger le dernier firmware pour votre Apple Watch et votre Mac.

macOS Big Sur 11.4 et watchOS 7.5 sont disponibles

Soirée de folie au niveau des mises à jour logicielles !

Apple vient de publier une nouvelle version de macOS Big Sur 11.4, mais aussi de watchOS 7.5.

Avant de vous mentionner toutes les nouveautés des deux OS, voici comment les télécharger :

Pour macOS Big Sur 11.4 : Rendez-vous dans le menu de la pomme en haut à gauche de votre écran, puis Préférences Système, cliquez après sur Mise à jour de logiciel. Suivez après les instructions.

: Rendez-vous dans le menu de la pomme en haut à gauche de votre écran, puis Préférences Système, cliquez après sur Mise à jour de logiciel. Suivez après les instructions. Pour watchOS 7.5 : Rendez-vous dans l'application Watch de votre iPhone, puis allez dans Général et Mise à jour logicielle. Suivez après les instructions.

Les nouveautés de macOS Big Sur 11.4

Prise en charge des abonnements d'Apple Podcasts via des abonnements mensuels et annuels

Les chaînes de podcasts regroupent les collections d'épisodes de créateurs de podcasts (meilleure organisation)

Les corrections de macOS Big Sur 11.4

Les signets dans Safari peuvent être réorganisés ou déplacés dans un dossier qui peut apparaître caché

Certains sites Web peuvent ne pas s'afficher correctement après que votre Mac se réveille de la veille

Les mots clés peuvent ne pas être inclus lors de l'exportation d'une photo à partir de l'application Photos

L'aperçu peut devenir insensible lors de la recherche de documents PDF

Le MacBook 16 pouces peut devenir insensible lorsque vous jouez à Civilization VI

Les nouveautés de watchOS 7.5

Accès au contenu de l'abonnement dans l'application Podcasts

L'Apple Card permet aux membres de suivre les dépenses, de gérer les dépenses et d'accumuler du crédit avec un groupe de partage familial

Assistance pour l'application ECG sur l'Apple Watch Series 4 ou une version ultérieure en Malaisie et au Pérou

Prise en charge des notifications de rythme cardiaque irrégulier en Malaisie et au Pérou

Apple ne mentionne aucune correction d'erreur ou même amélioration des performances.

Les deux nouvelles mises à jour sont disponibles pour l'ensemble des utilisateurs, dès maintenant !