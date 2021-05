Premier aperçu de Dolby Atmos et d'Apple Music Lossless en situation

Alban Martin

De nouvelles captures d'écran partagées sur Twitter pourraient être le premier aperçu en situation réelle des nouvelles fonctionnalités audio Dolby Atmos et Lossless à venir sur le service Apple Music. Hier soir, Apple a préparé le terrain avec iOS 14.6 qui sera nécessaire pour le lancement début juin.

Des popup pour Dolby Atmos et Apple Music Lossless

Les images en question ont été partagées par DuanRui et proviennent probablement des réseaux sociaux chinois. DuanRui a déjà partagé des informations et des images précises sur les produits Apple à venir :



Comme vous pouvez le voir, Dolby Atmos et Hi-Res Lossless affichent des popups qui montrent les icônes respectives. On peut ainsi distinguer les mentions du 24 bits «Hi-Res» à une fréquence de 192 kHz qui sera disponible pour les utilisateurs. Le plus puissant des trois niveaux audio sans perte d'Apple, Hi-Res est pour «les vrais audiophiles» et nécessitera un équipement externe tel qu'un convertisseur numérique-analogique (DAC) USB pour écouter.



Si vous ne savez pas traduire le chinois, voici ce qu'on a réussi à déchiffrer :

Haute résolution sans perte

La haute résolution sans perte utilise le codec audio compressé Apple Fidelity (ALAC), chaque bit avec une précision allant jusqu'à 24 bits / 192 kHz.

Dolby Atmos vous offre une expérience audio immersive grâce à une gamme complète de son surround, y compris le son aérien.

Pour le reste, il faudra attendre le lancement du service. En attendant, rappelons que l'audio Hi-Res et Lossless sera désactivé par défaut en raison de la grande quantité de données requise pour l'utiliser. En revanche, Dolby Atmos sera automatiquement activé sur tous les AirPods ou écouteurs Beats dotés d'une puce H1 ou W1, et via les haut-parleurs intégrés sur iPhone, iPad et Mac, mais devra être activé dans les paramètres pour les autres utilisateurs de casques.



Dans l'état actuel des choses, l'audio sans perte dans n'importe quel format ne sera pas disponible pour les propriétaires d'écouteurs sans fil en raison des limitations de Bluetooth, qui n'a pas assez de bande passante pour être vraiment "sans perte".



Apple a confirmé que l'audio Lossless arrivera sur la gamme HomePod avec une future mise à jour logicielle. Dans un récent document de support, Apple a confirmé que les deux premiers niveaux d'audio sans perte fonctionneront avec les AirPods Max d'Apple avec une connexion filaire utilisant l'adaptateur de prise casque d'éclairage vers 3,5 mm, mais en raison de l'adaptateur, il n'est pas vraiment sans perte.



Enfin, les rumeurs disent qu'Apple pourrait activer la lecture audio sans perte pour les AirPods dans une future mise à jour logicielle.