ZOOM profite de Center Stage sur les iPad Pro M1

Il y a 1 heure

Alban Martin

L'application Zoom pour iOS a été mise à jour aujourd'hui pour introduire la prise en charge des derniers modèles d'iPad Pro, le nouveau logiciel intégrant la fonction Center Stage. Une nouveauté bien pratique pour les présentateurs.



ZOOM s'adapte déjà à l'iPad Pro M1









Les modèles ‌iPad Pro‌ d'Apple 2021 incluent une fonction exclusive à la caméra selfie ultra large : Center Stage. Cette nouveauté utilise l'apprentissage automatique pour détecter les personnes dans le cadre, en effectuant un panoramique et un zoom pour les garder en vue pendant les appels FaceTime. La fonction reconnaît quand d'autres personnes rejoignent ou quittent un appel, ajustant la position de la caméra pour s'adapter à tout le monde et ainsi cadrer juste ce qu'il faut.



Center Stage a été conçu en pensant aux applications de visioconférence tierces, et Apple a mis à disposition une API, ce que Zoom vient de faire. Suite à la mise à jour d'aujourd'hui, Center Stage sera compatible avec l'application Zoom pour iOS.

Avec la prise en charge de Center Stage, vous pouvez participer plus naturellement à nos appels vidéo Zoom. Ne vous inquiétez plus jamais de savoir si vous êtes hors cadre pendant une séance d'entraînement, si vous donnez un cours ou si vous fêtez avec vos amis et votre famille avec Zoom.

Outre cette nouveauté fort appréciable, Zoom a étendu la vue Galerie à tous les modèles d'iPad, mais ceux qui utilisent Zoom sur l'iPad Pro 12,9 pouces peuvent voir encore plus de participants à la réunion. En effet, le grand modèle permet d'afficher jusqu'à 48 participants à la fois dans votre réunion Zoom.

Les modèles d'iPad précédents peuvent afficher jusqu'à 25 vignettes vidéo dans la vue Galerie, mais ceux qui utilisent Zoom sur l'iPad Pro 12,9 pouces peuvent désormais voir jusqu'à 48 vignettes vidéo (6 × 8 en mode paysage), ce qui leur permet de mieux se connecter lors de grandes réunions.

Pour afficher plus ou moins de personnes sur n'importe quel iPad, il vous suffit de pincer l'écran avec deux doigts pour effectuer un zoom avant et arrière.



Center Stage - ou scène centrale - et la vue Galerie étendue sont disponibles dans la mise à jour Zoom 5.6.6, disponible sur l'App Store.



