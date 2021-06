AirPods Max : vers une personnalisation plus poussée ?

Hier à 18:48

Julien Russo

L'une des récentes rumeurs a indiqué qu'Apple ne prévoyait pas une seconde génération d'AirPods Max dans l'immédiat, autrement dit il ne faut rien attendre pour 2021. L'une des nouveautés évoquées en cours de route pourrait être l'arrivée de nouvelles couleurs, une bonne nouvelle qui permettra à Apple de toucher plus de monde. Cependant, d'après Mark Gurman de Bloomberg, Apple pourrait offrir une personnalisation bien plus poussée qu'actuellement pour son casque haut de gamme !

Voici ce qu'Apple pourrait nous réserver comme surprise

L'AirPods Max figure aujourd'hui comme le summum de la réussite d'Apple dans l'univers audio. La firme de Cupertino a commercialisé l'un des casques les plus coûteux sur le marché, mais aussi l'un des plus performants proposés à l'heure actuelle.

L'AirPods Max a tout : une réduction active du bruit, la compatibilité avec le Spatial Audio, un transducteur dynamique conçu par Apple, un mode Transparence, neuf micros... Que pouvons-nous améliorer aujourd'hui ?

Pour Apple, l'AirPods Max est déjà bien au-dessus de la majorité des concurrents et cela prendra du temps avant qu'il soit détrôné, donc pas raison de se presser !



Pour "booster" les ventes de son casque haut de gamme, Apple aurait fait le choix de proposer de nouvelles couleurs plutôt qu'un nouveau modèle, c'est ce qu'avait confirmé une récente rumeur du même journaliste.

Montage by Rachit Sharma

Mark Gurman va cette fois encore plus loin en affirmant qu'Apple pourrait proposer une personnalisation 2.0 quand vous commanderez prochainement l'AirPods Max sur l'Apple Store en ligne.

Il se pourrait que dans quelques mois, le géant californien vous permette de mélanger les couleurs, il deviendrait par exemple possible d'avoir un bandeau tissu en mesh noir et le bas du casque rouge !

Apple vous donnera carte blanche pour votre créativité.

La dernière introduction matérielle liée aux AirPods d'Apple a été le casque supra-eauriculaire AirPods Max en décembre. Cette paire de 629€ a subi des critiques pour les bugs et son prix élevé, mais des applaudissements pour ses matériaux et sa qualité audio. Apple n'a toujours pas rattrapé la demande pour le produit, et il ne travaille pas actuellement sur une deuxième génération d'AirPods Max, bien qu'il ait discuté du lancement de variations de couleur supplémentaires à l'avenir.

Cette "personnalisation supérieure" ne devrait provoquer aucun coût supplémentaire lors de la commande. Attendez-vous tout de même à des délais de livraison plus importants, puisque qui dit personnalisation poussée à l'extrême, dit forcément un traitement au cas par cas.