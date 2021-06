Le modem 5G mmWave dans plus d'iPhone 13

Il y a 53 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Plus de 50% des modèles d'iPhone 13 qui devraient être expédiés plus tard cette année prendront en charge mmWave, selon un nouveau rapport de Digitimes, conformément aux rumeurs selon lesquelles mmWave sera pris en charge dans plus de régions.

Les modems mmWave distribués plus largement, mais pas en France

"Apple lancera sa série d'iPhone de nouvelle génération - surnommée provisoirement l'iPhone 13 - plus tard en 2021", selon des sources du journal taïwanais, qui estiment que plus de 50% du total des iPhone 13 qui seront livrés cette année seront des modèles 5G mmWave. Si le rapport n'est pas encore entièrement disponible, la version complète devrait être publiée d'ici demain avec des détails supplémentaires.

L'analyste Ming-Chi Kuo et d'autres sources ont affirmé que les modèles d'iPhone 13 prendraient en charge les bandes ultra-rapides mmWave 5G dans d'autres pays, avec des candidats probables comme le Canada, le Japon, l'Australie et certains pays européens. Par comparaison, la prise en charge de mmWave sur les modèles iPhone 12 est limitée aux États-Unis.



Les ondes millimétriques, ou mmWave, est un ensemble de fréquences 5G qui promettent des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, ce qui convient aux zones urbaines denses. En comparaison, la 5G inférieure à 6 GHz est généralement plus lente que mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, desservant mieux les zones plus rurales.



Les tests de 5G mmWave aux USA ont permis d'atteindre des vitesses de téléchargement proches de 2 Gb / s, mais les scores varient considérablement en fonction de votre position et de la proximité de la tour 5G la plus proche. En France par contre, il faudra certainement attendre encore un peu car le réseau n'est pas prêt pour cette technologie. Et pour les modems sub-6 Ghz, comptez plutôt 200 Mbit/s.