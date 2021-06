Nouvelle mise à jour pour Keynote, Numbers et Pages sur iOS et macOS

Apple accorde une importance toute particulière à sa suite bureautique, surtout en période de travail à distance. Pour la troisième fois cette année, la firme de Cupertino vient de mettre à jour ses applications les plus populaires, autrement dit : Pages, Numbers et Keynote. Découvrez toutes les améliorations, correctifs et nouveautés !

Les utilisateurs macOS et iOS sont concernés

Apple propose ce soir plusieurs mises à jour pour ses applications professionnelles, toutes les applications citées ci-dessus peuvent être mises à jour depuis le Mac App Store ou l'App Store sur iOS.

Découvrez toutes les nouveautés ci-dessous :

Pages (iOS et macOS)

Possibilité d’associer des liens vers des sites internet, des adresses e-mail et des numéros de téléphone à des objets tels que des figures, des lignes, des images, des dessins ou des zones de texte

Les enseignants utilisant l’app "Pour l’école" pour assigner des activités dans Keynote peuvent désormais voir la progression des élèves, notamment le nombre de mots et le temps passé

Keynote (iOS et macOS)

Les enseignants utilisant l’app "Pour l’école" pour assigner des activités dans Keynote peuvent désormais voir la progression des élèves, notamment le nombre de mots et le temps passé

(Uniquement pour macOS) Ajout de plusieurs correctifs de stabilité et d'améliorations des performances

Numbers (iOS et macOS)

Possibilité d’associer des liens vers des pages web, des adresses e-mail et des numéros de téléphone à des objets tels que des figures, des lignes, des images, des dessins ou des zones de texte

Prise en charge de la collaboration sur les formulaires dans des feuilles de calcul partagées

Les enseignants utilisant l’app "Pour l’école" pour assigner des activités dans Keynote peuvent désormais voir la progression des élèves, notamment le nombre de mots et le temps passé

L'ensemble des mises à jour sont disponibles dès maintenant. Rendez-vous dans la catégorie "Mise à jour" de l'App Store ou du Mac App Store pour lancer le téléchargement de la nouvelle version.

