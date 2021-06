La pub japonaise de l'Apple Watch privilégie l'effort physique

La petite subtilité, c'est qu'à chaque fois que l'un(e) d'entre eux souhaite choisir la méthode de la facilité, autrement dit éviter l'effort physique, la montre tire l'individu par le bras pour le forcer à choisir la meilleure méthode pour sa santé. On peut par exemple apercevoir la première personne qui souhaite faire du télétravail mais la montre la tire vers la porte de sortie ou encore celui qui se dirige vers sa voiture pendant que l'Apple Watch l'oblige à prendre son vélo. D'autres exemples sont disponibles par la suite dans ce spot publicitaire court mais efficace. Une manière décontractée de rappeler à tout le monde que l'effort physique est important au quotidien pour la santé et que c'est encore mieux si l'on porte une Apple Watch au poignet, pas bête Apple.

Lorsqu'une marque souhaite attirer du public à travers le monde entier, il n'y a rien de mieux que la publicité. À l'heure actuelle, bon nombre de méthodes sont mises à disposition des sociétés pour faire de la pub facilement transmissible de pays en pays et dans certains cas, un pays peut même avoir une publicité bien à lui. C'est justement le cas de cette publicité japonaise diffusée sur la chaîne Apple Japan. À travers celle-ci, on peut apercevoir des personnes portant la montre connectée d'Apple au poignet dans leur quotidien mais un effet étrange semble se produire à certains moments.

Apple propose plusieurs publicités à travers le monde chaque année et certaines sont parfois destinées à un pays en particulier. Même si le sujet pourrait concerner n'importe quel pays, cette pub japonaise met l'accent sur l'effort physique et le bien-être que peut apporter l'Apple Watch dans ce domaine.

