Une compagnie d'assurance estime que l'Apple Watch augmente l'activité physique de 51%

Il y a 8 heures

Apple Watch

Julien Russo

4



Avec son Apple Watch, Apple a toujours eu l'objectif de vous faire bouger. Pour cela, le géant californien a mis en place des anneaux à boucler, des défis à remplir et des trophées à remporter. La stratégie d'Apple semble fonctionner puisque les utilisateurs de la populaire montre connectée ont plus de chance de faire d'exercices physiques que ceux qui ne l'ont pas encore au poignet.

Faites du sport grâce à

l'Apple Watch

Selon un rapport détaillé de la compagnie d'assurance maladie AIA Australia, les personnes ayant plus de 50 ans et possédant une Apple Watch sont 51% plus nombreux à faire une activité physique que ceux qui n'ont pas la montre d'Apple.

Quand on regarde la statistique pour tous les clients de AIA Australia, on se rend compte que les propriétaires de l'Apple Watch font 35% de sport en plus que ceux qui n'ont pas encore acheté la montre connectée.



Parce qu'une personne en bonne santé et faisant une activité physique quotidienne ou régulière a moins de chance de rencontrer des problèmes de santé, la compagnie d'assurance a lancé le programme AIA Vitality. Il s'agit d'une application iOS qui récupère toutes vos données transmises par l'Apple Watch. Chaque semaine, l'assurance maladie fixe des objectifs (comme pourrait le faire Apple avec l'app Forme) avec des avantages à la clé pour les utilisateurs qui ont le plus bougé dans la semaine.

À la fin du calcul hebdomadaire, les plus motivés peuvent gagner 5 dollars en crédit sur Uber, Uber Eats, sur l'iTunes Store et l'App Store, sur le Google Play Store... Il est aussi possible de faire une donation de cette somme à une association comme Cancer Coucil, Black Dog Institute, Diabetes Australia ou encore Young Care.

Pour les clients qui prennent la compétition très au sérieux, une Apple Watch est à gagner tous les mois.



Grâce à cette motivation supplémentaire pour les propriétaires de l'Apple Watch, la compagnie d'assurance maladie a constaté une augmentation spectaculaire de 18% de l'activité physique sur toutes les tranches d'âges. Certains en profitent pour courir dehors, pour faire de grandes randonnées en famille, de suivre des exercices depuis leur domicile sur Apple Fitness+...



Cette stratégie du groupe AIA est bénéfique sur le court et long terme puisque les clients sont incités à faire du sport et donc réduisent les chances de développer une maladie cardiovasculaire, du diabète...

Aujourd'hui, AIA Vitality compte 400 000 participants qui participent tous les jours à augmenter leur score personnel pour remporter des cadeaux chez les partenaires et gagner une Apple Watch !



Source