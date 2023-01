Apple va proposer de nouveaux défis d'activité pour l'Apple Watch dès la semaine prochaine

Avec son Apple Watch, la firme de Cupertino a un objectif : vous inciter à bouger de votre canapé. Pour cela, Apple propose des anneaux à fermer tous les jours, mais aussi des défis d'activité qui ciblent des événements dans l'année. Dès la semaine prochaine, les utilisateurs de l'Apple Watch vont retrouver des défis inédits.

Découvrez de nouveaux défis activité

Dès la semaine prochaine, Apple donnera le coup d'envoi de trois nouveaux défis d'activité sur l'Apple Watch, qui se poursuivront tout au long du mois de février. Pour relever ces défis, vous devrez utiliser votre Apple Watch pour atteindre certains objectifs de remise en forme. Cette année, Apple commémore à la fois le Mois du cœur, le Nouvel An lunaire et le mois "Back History" en l'honneur des afro-américains.



Avec ses défis d'activité, Apple souhaite vous motiver à faire de l'exercice, la montre vous incitera à clore vos anneaux avec un nombre de calories précis ou encore à lancer des exercices depuis l'application dédiée sur l'Apple Watch.

À quoi s'attendre pour les défis ?

Les utilisateurs de l'Apple Watch pourront profiter de 3 défis :

Défi du Nouvel An lunaire : Entre le 22 janvier et le 5 février, faites n'importe quel type d'exercice pendant au moins 20 minutes, et vous participerez au tirage au sort d'un prix. Enregistrez vos séances d'entraînement avec n'importe quelle application qui intègre les séances d'entraînement avec Santé. (Exclusif à la Chine et d'autres pays d'Asie)

: Entre le 22 janvier et le 5 février, faites n'importe quel type d'exercice pendant au moins 20 minutes, et vous participerez au tirage au sort d'un prix. Enregistrez vos séances d'entraînement avec n'importe quelle application qui intègre les séances d'entraînement avec Santé. (Exclusif à la Chine et d'autres pays d'Asie) Défi du mois du cœur : Donnez un aperçu de l'amour que vous ressentez le jour de la Saint-Valentin. N'oubliez pas de fermer votre anneau d'exercice le 14 février pour pouvoir bénéficier de ce prix.

: Donnez un aperçu de l'amour que vous ressentez le jour de la Saint-Valentin. N'oubliez pas de fermer votre anneau d'exercice le 14 février pour pouvoir bénéficier de ce prix. Défi du mois "Black History" : Pour célébrer l'histoire des Noirs, rassemblons tout le monde. Fermez votre anneau Bouger sept jours d'affilée en février pour obtenir cette récompense de l'Unité.

Apple précise également que participer aux exercices sur Apple Fitness+ vous permet d'atteindre les objectifs plus rapidement.

Au niveau des gains, ne vous attendez pas à recevoir un nouvel iPhone flambant neuf via UPS si vous réussissez les 3 défis à venir. Apple offrira aux personnes les plus compétitives un trophée virtuel qui sera affiché dans l'application Forme de votre iPhone ainsi que des autocollants inédits que vous pourrez utiliser quand vous enverrez des iMessage à vos proches.



En ce qui concerne la date exacte du lancement de ces défis, Apple la communiquera directement aux utilisateurs d'Apple Watch, probablement via une notification qui arrivera sur votre poignet dans les prochains jours ! Tous les modèles sont éligibles, de l'Apple Watch Ultra à l'Apple Watch 4 sous WatchOS 9.