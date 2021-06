Bons plans iOS : A Normal Lost Phone, Halbestunde, Arkfront

Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

1



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment A Normal Lost Phone, Halbestunde, Arkfront. L'occasion d'économiser 53.7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Halbestunde (App, iPhone, v1.1.3, 22 Mo, iOS 13.1) passe de 8,99 € à gratuit. Apprenez le piano avec Halbestunde



Apprendre seul est souvent lent et difficile - tout le monde vous donne des commentaires.



Avec une demi-heure, vous apprenez de manière ludique chaque morceau de votre choix ! Télécharger l'app gratuite Halbestunde





Zoomable (App, iPhone / iPad, v1.1.0, 1 Mo, iOS 13.0, Actowise LLC) passe de 10,99 € à gratuit. Zoomable offre une expérience Web de bureau complète directement depuis votre téléphone. Zoomez librement entre 1x et 3x et passez du mode portrait au mode paysage.



L'application vous permet de choisir votre moteur de recherche et prend en charge la personnalisation de l'interface utilisateur.



Les + : Si vous préférez les sites web dans leur gestion desktop Télécharger l'app gratuite Zoomable





The Great Coffee (App, iPhone / iPad, v3.4.2, 239 Mo, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 3,49 € à gratuit. The Great Coffee est une app dans lequel un barista expert vous présente des boissons populaires à base d’expresso et des méthodes de préparation alternatives apprises au cours de ses longues années d'expérience.



Les + : Une interface très agréable Télécharger l'app gratuite The Great Coffee





Jeux gratuits iOS :

Cardinal Land (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4.2, 44 Mo, iOS 7.0, Petro Shmigelskyi) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu de puzzle dans lequel vous avez 30 secondes pour recréer l'animal à partir des différentes pièces de couleur. Plus de 80 animaux sont représentés dans ce casse-tête pas si simple mais qui se classerait plutôt dans l'art que les jeux vidéos.



Les + : On apprend sur les animaux

Un partage de votre création sur votre Apple Watch (en watch face) Télécharger le jeu gratuit Cardinal Land





fio! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.19, 35 Mo, iOS 11.0, Northbound Games) passe de 2,29 € à gratuit. Vous aimez les énigmes ? fio est un nouveau type de puzzle à blocs coulissants qui introduit de nouvelles mécaniques avec lesquelles jouer lorsque vous déverrouillez des niveaux.



Les 60 niveaux de fio ont été soigneusement conçus pour vous donner un bon défi sans que ce soit impossible.



Si vous êtes bloqué, essayez de rejouer le niveau après une bonne nuit de repos. Votre cerveau est incroyable et peut trouver des solutions à des problèmes tout seul pendant que vous dormez !



Les + : À la recherche d'un vrai défi ? Foncez ! Télécharger le jeu gratuit fio!





Complex Feelings (Jeu, Forme et santé, iPhone / iPad, v1.4, 5 Mo, iOS 12.3, David Gavilan) passe de 2,29 € à gratuit. Comment vous sentez-vous ?

Faites une pause pour explorer vos sentiments. Complex Feelings représente les sentiments et les besoins avec des icônes abstraites. Touchez-les pour révéler leur signification. Sélectionnez votre sentiment actuel et connectez-le à un besoin.



L'application garde une trace de vos paires de sentiments et de besoins au fil du temps, et vous pouvez facilement vérifier vos sentiments les plus courants ou ce dont vous avez le plus besoin. Ou même filtrer par heure de la journée.



Les + : Pour faire le bilan de vos émotions Télécharger le jeu gratuit Complex Feelings





Arkfront (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.1, 220 Mo, iOS 9.0, Intensity Faucet Games, Inc.) passe de 3,49 € à gratuit. Arkfront est un jeu de tir arcade développé par le studio Intensity Faucet Games et qui propose pas moins de 120 niveaux à parcourir avec plus de 15 types d'ennemis différents. Mais la partie shoot n'est pas la seule tâche qui vous est confiée dans ce digne successeur de FTL puisqu'il va falloir aussi planifier vos sorties et équiper vos vaisseaux si vous voulez survivre dans l'espace.



Sans surprise, votre progression dans le jeu vous apportera des richesses nécessaires à l'achat de nouveaux équipements vous permettant de toujours mieux défendre l'ARK et l'avenir de l'humanité avec elle.



Les commandes mobile first rendent ce titre d'action au rythme effréné simple à jouer, mais difficile à maîtriser. Et la rejouabilité est assurée par le nombre de missions (120) mais aussi par la génération aléatoire avec des campagnes toujours uniques. Sans oublier un défi hebdomadaire ou des modes de jeu alternatifs tels que Countdown et Endless. Télécharger le jeu gratuit Arkfront





Promotions iOS :

Baldurs Gate (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2.5.17, 3,1 Go, iOS 8.0, Overhaul Games) passe de 11,99 € à 5,49 €. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un jeu de rôle basé sur Donjons et Dragons et se déroulant dans le monde fantastique des Royaumes oubliés. Vous suivez l'évolution du personnage principal, qui va recruter une équipe de choc pour explorer des donjons, résoudre des quêtes et combattre de nombreux ennemis. De plus, chaque action bonne ou mauvaise (on parle ici d'alignement) que vous faites aura un impact sur le déroulement du jeu.



Au niveau du contenu, Baldur's Gate c'est plus de 80 heures de jeu, 40 classes de personnages, 100 sorts à lancer, 150 objets magiques, une nouvelle aventure "The Back Pits" et trois nouveaux personnages à engager dans votre équipe.



Les + : Un MUST-HAVE Télécharger Baldurs Gate à 5,49 €





Another Lost Phone (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 124 Mo, iOS 12.0, Plug In Digital) passe de 3,49 € à 0,99 €. Dans Another Lost Phone, explorez la vie sociale d'une jeune femme dont vous venez de trouver le téléphone.



Le jeu prend la forme d'une enquête narrative : pour progresser, reliez les informations trouvées dans les différents messages, photos et applications. À travers ce téléphone, découvrez la vie de Laura: ses amitiés, sa vie professionnelle, ainsi que les évènements qui ont mené à sa mystérieuse disparition et la perte de son téléphone.



Les + : Une véritable enquête intrigante

Le scénario Télécharger Another Lost Phone à 0,99 €





A Normal Lost Phone (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.4, 104 Mo, iOS 12.0, Plug In Digital) passe de 4,49 € à 0,99 €. A Normal Lost Phone est un jeu dans lequel on explore la vie intime d'une personne dont on vient de trouver le téléphone. Le jeu prend la forme d'une enquête narrative : on est amené à fouiller les messages, photos et applications du téléphone, afin d'en apprendre plus sur la personne à qui il appartenait.



Les + : Un jeu pour le moins original et plutôt réussi. Je vous conseille de l'essayer ! Télécharger A Normal Lost Phone à 0,99 €