iPhone 13 : confirmation des 1 To de stockage et du LiDAR sur tous les modèles

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

William Teixeira

1



Attendu pour la rentrée 2021, beaucoup d'informations ont déjà fuité sur la prochaine génération d'iPhone. En effet, nous avions appris il y a quelques mois que tous les modèles d'iPhone 13 bénéficieraient du LiDAR et que l'option de stockage 1 To apparaitrait pour la première fois. Une nouvelle rumeur de l'analyste Daniel Ives de Wedbush vient confirmer ces informations !

Le premier iPhone avec 1 To de stockage

Il y a quelques années, on se contentait de télécharger 10-15 applications et cela nous suffisait, aujourd'hui nous possédons plus d'une centaine d'applications sur notre iPhone. Il peut s'agir de jeux Apple Arcade, des apps pour le streaming, des apps pour notre activité professionnelle... Apple a bien compris que la demande en stockage est devenue bien plus importante qu'à l'époque de l'iPhone 4 !

Selon Daniel Ives, pour la première fois de son histoire, l'iPhone 13 pourrait proposer un stockage maximal de 1 To, ce qui est bien plus élevé que le stockage actuel qui est de 512 Go maximum. Apple souhaiterait répondre à la demande des clients qui sont prêts à payer plus pour trouver le stockage qui leur convient vraiment.

Autre information intéressante, c'est le LiDAR. Véritable révélation dans l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, Apple souhaiterait porter cette nouvelle technologique (au coût de fabrication très élevé) dans les iPhone 13 mini et iPhone 13, autrement dit cette technologie ne sera plus réservée aux modèles Pro !

Pour rappel, le LiDAR mesure le temps que met la lumière à être réfléchie par les objets, il s'agit d'une fonctionnalité capitale pour améliorer l'expérience de réalité augmentée sur l'iPhone. Grâce au LiDAR, l'iPhone assure maintenant une précision et rapidité exemplaire dans les applications qui exploitent l'AR.



Avec cette volonté de répandre le LiDAR sur les iPhone "non Pro", Apple va permettre à la réalité augmentée de se démocratiser plus facilement sur iOS. On rappelle tout de même que la firme de Cupertino voit l'AR comme une technologie du futur qui viendra s'intégrer dans notre quotidien dans bon nombre de secteurs.



