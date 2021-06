Android 12 effacera l'identifiant publicitaire si refusé

Contrairement à Apple, Google joue avec les nerfs des développeurs en proposant les bêtas de ses versions majeures à tout moment. Il n'y avait aucune date connue pour Android 12 et voilà...

Une nouvelle fuite du forum XDA Developer montre qu'avec la sortie d'Android 12 prévue plus tard dans l'année, Google prévoit d'introduire une nouvelle fonctionnalité inspirée d'iOS 14....

Le leaker Jon Prosser n'est pas seulement là pour embêter Apple en publiant des informations encore non dévoilées, il sait aussi s'occuper de Google. Cette fois, Prosser a publié les...

Comme prévu, la Google I/O 2021 a été lancée ce jour, la semaine des développeurs équivalente à la WWDC d'Apple. Et sans surprise, la vedette s'appelle Android 12. Nous l'avions vu hier...

Jusqu'à présent, Android utilise un équivalent de l' IDFA d'Apple pour suivre chaque utilisateur à travers son surf et ainsi lui proposer des pubs personnalisées. Et si le client décide de désactiver la personnalisation, il aura des publicités génériques mais les applications peuvent toujours consulter son identifiant.

Google s'inspire encore d'Apple en matière de confidentialité. Alors que la firme de Cupertino en fait son cheval de bataille depuis des années, son concurrent qui a fait sa fortune grâce à la publicité sur Internet est un peu plus timide sur ce point. Après avoir rendu possible la désactivation du suivi publicitaire sur Android, Google va effacer ce dernier pour ceux qui ont refusé.

