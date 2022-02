Google annonce bientôt limiter le suivi publicitaire par les applications Android

Ça a été la petite révolution d'iOS 14.5 et une nouvelle catastrophique pour des géants comme Facebook, Apple a intégré il y a moins d'un an un système qui bloque le suivi publicitaire quand l'utilisateur s'oppose à cette pratique. Remarquant que cela est une bonne idée pour le contrôle de la vie privée, Google a décidé d'offrir le même système à ses utilisateurs sous Android.

L'anti-suivi publicitaire bientôt sur Android

Réputé pour être au top de la confidentialité, Apple inspire ses concurrents qui essaient eux aussi de suivre ce mouvement positif. Dans un billet de blog, la firme de Mountain View a annoncé vouloir renforcer la confidentialité de ses utilisateurs sur les smartphones et les tablettes qui tournent sous Android.

Une initiative identique à celle d'Apple devrait bientôt voir le jour, elle s'appelle "Privacy Sandbox" et s'avère limiter la surveillance de votre activité inter-applications, c'est-à-dire qu'une application ne pourra plus vérifier sur quel site internet vous allez, quelle application vous utilisez plusieurs fois par jour...



Google a pour ambition de mettre fin à l'espionnage permanent que mènent de grandes entreprises qui ont réussi à vous faire installer leurs applications sur votre smartphone.

Privacy Sandbox ne va pas complètement bloquer le suivi publicitaire sur Android, mais le diminuer considérablement pour que seules les informations vraiment nécessaires arrivent jusqu'à l'application qui exploite ce type d'approche.

Google estime à présent qu'un simple identifiant publicitaire sans vos données personnelles ne suffit plus et qu'il est temps de donner la main aux utilisateurs pour qu'ils choisissent eux-mêmes de continuer ou de restreindre le suivi publicitaire.

Le géant californien explique dans son billet :

Aujourd'hui, nous annonçons une initiative pluriannuelle visant à construire le Privacy Sandbow de confidentialité sur Android, dans le but d'introduire de nouvelles solutions publicitaires plus privées. Plus précisément, ces solutions limiteront le partage des données utilisateur avec des tiers et fonctionneront sans identifiants inter-applications, y compris l'identifiant publicitaire. Nous explorons également des technologies qui réduisent le potentiel de collecte de données secrètes, y compris des moyens plus sûrs pour les applications de s'intégrer aux SDK publicitaires. Le Privacy Sandbox sur Android s'appuie sur nos efforts existants sur le Web, offrant une voie claire pour améliorer la vie privée des utilisateurs sans mettre en danger l'accès au contenu et aux services gratuits.

Si c'est une avancée monumentale pour la confidentialité de milliards d'utilisateurs à travers le monde, Google rappelle tout de même qu'une vigilance sera présente pour permettre aux développeurs et aux entreprises d'avoir les outils dont ils ont besoin pour réussir sur Android.

Pour le moment, Google ne communique aucune date pour le déploiement du Privacy Sandbox.