La pénurie de puces aggravée par une nouvelle vague de Covid-19 à Taïwan

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Si nous commençons à apercevoir une porte de sortie à la crise sanitaire grâce aux vaccins, dans certains pays la situation est loin de s'améliorer. C'est le cas à Taïwan qui fait face à une évolution majeure des nouveaux cas de Covid-19, le virus reprend du terrain et provoque l'inquiétude quant à la production des puces qu'on retrouve dans nos smartphones, consoles de jeux, tablettes...

La pénurie de puces sur le point de s'aggraver ?

Cela fait maintenant plus d'un an que le monde fait face à une pandémie qui a provoqué une pénurie de puces spectaculaires. De nombreux fabricants rencontrent des difficultés pour réapprovisionner les revendeurs puisqu'ils ne peuvent pas finaliser l'assemblage de leurs produits sans livraison de semi-conducteurs.

On pense par exemple à Sony avec sa PlayStation 5 ou encore Microsoft avec la Xbox Series X, d'autres secteurs sont aussi concernés par cette difficulté !



D'après un rapport de Nikkei Asia, la pénurie de puces pourrait empirer dans les prochaines semaines, le groupe King Yuan Electronics qui fabrique des semi-conducteurs vient d'annoncer que deux importants sites de production avait temporairement arrêté leur activité en raison d'un cluster Covid-19.

L'entreprise n'a pas eu d'autres choix que de stopper immédiatement l'activité après la découverte de 77 cas d'infections chez les employés.

Aaron Chang, le porte-parole de l'entreprise a déclaré :

Nous arrêterons la production dès ce soir à 19h30 et pour les prochaines 48 heures. Nous allors nettoyer et désinfecter complètement l'ensemble de l'environnement de travail. Cette mesure vise à répondre aux préoccupations croissantes de nos employés et de nos clients quant à leur sécurité lorsqu'ils se rendent dans les bureaux et les installations de production. Nous espérons que la production pourra être progressivement rétablie.

Ce qui est délicat, c'est que la production va reprendre, mais avec de nombreux employés en moins et des plannings réaménagés pour éviter qu'il y est trop d'employés en même temps sur la chaine de production.

Une autre grande entreprise du nom de Greatek Electronics est dans une position similaire, comme King Yuan Electronics, plusieurs cas de Covid-19 ont été recensés et 4 000 employés vont être testés dès demain matin.

Un responsable d'un fournisseur d'Apple a déclaré à Nikkei Asia :

Si la majorité de la population de Taïwan ne reçoit pas de vaccins COVID bientôt, je crains que ce ne soit qu'une question de temps avant que de plus en plus d'entreprises ne soient forcées d'arrêter la production en raison de la propagation du virus.

On vient d'apprendre dans la nuit de jeudi à vendredi que le Japon avait pris l’initiative de faire un don de plus d'un million de doses de vaccin d'AstraZeneca à Taïwan.

L'Île compte 23,5 millions d'habitants et n'a reçu que 726 000 doses du vaccin d'AstraZeneca et 150 000 doses de celui de Moderna.

Taïwan est l'un des pays les plus importants dans le monde pour la fabrication de semi-conducteurs, si plusieurs entreprises spécialisées dans ce secteur venaient à stopper la production, nous pourrions voir dans quelques mois d'importantes ruptures de stock de smartphones, tablettes, ordinateur...