iFixit a démonté le nouvel iPad Pro M1 MiniLED

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Medhi Naitmazi

iFixit a commencé son traditionnel démontage avec l'iPad Pro M1 de 12,9 pouces, qui a commencé à être livré le 21 mai dernier et que nous avions testé dans la foulée. Le démontage d'iFixit se penche sur le nouvel écran mini-LED "XDR", qui est l'une des principales nouvelles fonctionnalités de l'iPad, mais réservée au grand et cher modèle.

Le dernier iPad Pro déjà ouvert

Si nos confrères n’ont pas encore terminé le tour du propriétaire, on apprend déjà que l'iPad Pro‌ dispose de nouvelles antennes sur les côtés pour permettre la connectivité 5G, et qu'il y a une batterie 10566 mAh (40,33Wh) à l'intérieur.

Quant à l'écran, il est légèrement plus épais que l'écran Liquid Retina de la génération précédente d'‌iPad Pro‌ (0,5 mm) et « un peu plus lourd ». Contrairement à un écran LED traditionnel, le mini écran LED du iPad Pro‌ comporte une grille géante de minuscules LED qui introduisent les améliorations de contraste et de qualité colorimétrique observées dans l'iPad Pro‌ 2021.



Il y a 2 596 zones de gradation locales dans cette version 2021‌, et chacune est un carré avec quatre minuscules LED à l'intérieur. L'écran ‌iPad‌ non-XDR, quant à lui, utilise une seule bande de LED sur un côté. La deuxième moitié de la vidéo montre clairement la différence entre les deux versions au niveau des composants. Et si vous voulez connaître la différence d’affichage, relisez notre test de l’iPad Pro.

iFixit a partagé une vidéo YouTube ouvrant l’iPad Pro‌, et le démontage complet avec photos, rédaction et score de réparabilité n'est pas encore disponible, mais il devrait arriver dans les prochains jours. Nous mettrons à jour cet article en conséquence.