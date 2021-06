Les nouveautés d'iCloud et présentation d'iCloud+

Hier à 20:52 (Màj hier à 22:21)

Julien Russo

Apple a annoncé plusieurs nouveautés à propos de son service iCloud. Ces améliorations vont concerner l'ensemble des utilisateurs Apple, même ceux qui ont choisi de ne pas acheter de stockage supplémentaire, mais de profiter du stockage offert. Découvrez toutes les annonces d'Apple autour d'iCloud !

Les nouveautés iCloud

Le service iCloud a toujours été un sujet délicat, puisque c'est à cet endroit où vous recevez vos mails, où vos rappels sont stockés et où toutes vos sauvegardes sont enregistrées. Autrement dit, c'est un endroit sensible où sont regroupées énormément de vos données personnelles. Dans la logique des choses, seul le propriétaire du compte a le droit d'y accéder, mais cette restriction est bientôt terminée.

Apple va bientôt proposer à tous les utilisateurs de définir des contacts qui pourront accéder à votre compte iCloud si vous décédez. Pour que l'accès soit accordé, les contacts devront apporter une copie de votre certificat de décès à Apple, dès que celui-ci sera validé, ils auront accès à la totalité de votre compte iCloud.

Tous les utilisateurs auront la possibilité de sélectionner un ou plusieurs Apple ID de proche dès la sortie d'iOS 15 et d'iPadOS 14.

Autre nouveauté intéressante (et moins glauque), il sera possible de définir des personnes de confiance pour vous aider à récupérer votre mot de passe iCloud. Apple n'est pas entré dans les détails, mais il est possible qu'une sorte d'authentification à doubles facteurs s'effectue à partir des appareils Apple de vos proches que vous aurez sélectionnés.

iCloud +

Comme son nom l'indique, iCloud+ apporte des choses en plus. Apple va proposer à l'ensemble des utilisateurs une sorte de VPN (la firme de Cupertino a mentionné le terme Private Relay), votre connexion passera systématiquement par les serveurs d'Apple.

iCloud+ va aussi permettre aux utilisateurs de créer une adresse mail temporaire pour s'inscrire sur des sites auxquels nous n'avons pas envie de communiquer notre adresse mail personnelle. Apple a expliqué que cette fonctionnalité sera directement intégrée dans l'app Mail, mais aussi dans Safari !



iCloud+ c'est aussi la possibilité d'avoir un nombre illimité de caméras sur HomeKit Secure Video, plus de restriction en fonction de votre forfait de stockage. C'est une belle évolution pour ceux qui détiennent plusieurs caméras de surveillance compatible HomeKit Secure Video.



Apple n'a pas communiqué le prix d'iCloud+, mais la firme a indiqué que les prix des abonnements ne vont pas changer, cela sera donc "gratuit". Est-ce qu’Apple va inclure iCloud+ dans ses packs Apple One ?

Des informations sont manquantes et devraient arriver très vite !