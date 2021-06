Comment activer Dolby Atmos & Lossless sur Apple Music

Il y a 7 heures (Màj il y a 6 heures)

Alexandre Godard

16



Cela fait plusieurs jours que nous pouvons apercevoir les mentions Dolby Atmos, Loselss et Masterisé pour Apple sur Apple Music mais à partir d'aujourd'hui, tout le monde à enfin accès aux réglages. Voyons ensemble comment cela fonctionne.

Dolby Atmos & Lossless Audio

Hier soir s'est lancée la WWDC avec une énorme conférence de presque deux heures destinée aux développeurs mais également aux utilisateurs. Parmi les nouveautés, il y en a une dont on ne cesse de parler depuis plusieurs semaines, c'est l'ajout du Dolby Atmos et du Loseless Audio sur Apple Music.

Désormais place à l'action car tout le monde peut enfin activer ce service. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans Réglages > Musique pour tomber sur la page que l'on attendait tous. Si vous êtes sur cette page, vous aurez remarqué plusieurs ajouts. Attention, iOS 14.6 est obligatoire.



Premièrement, le Dolby Atmos est pour sa part activer par défaut. Il est réglé sur automatique pour pouvoir lire les contenus compatibles avec cette technologie et n'a pas besoin d'être modifié/activé. Néanmoins, il est possible de le désactiver si vous n'en voulez pas.

Comment activer la qualité sans perte sur Apple Music ?

Deuxièmement, juste en dessous, vous pouvez apercevoir le menu Qualité audio. Une fois que vous êtes à l'intérieur, place au Loseless Audio. Il suffit bien évidemment de l'activer et par la suite de définir la qualité voulue que ce soit en diffusion cellulaire, en Wi-Fi ou même pour les téléchargements.

Petit rappel, plus vous choisissez une qualité haute, plus les musiques prendront de la place dans votre smartphone. N'hésitez pas à vous rendre sur la page support d'Apple dédiée à ce sujet avant de vous lancer pour bien comprendre comment tout cela fonctionne, une page qui est d'ailleurs accessible via la petite mention bleue "À propos du format Loseless Audio".



Pour finir, dans la partie Téléchargements, il faudra enclencher la fonction "Télécharger en Dolby Atmos" pour que les contenus compatibles téléchargés soient joués en Dolby Atmos, tout simplement.