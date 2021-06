Apple explique comment ça marche Spatial Audio sur tvOS 15

Avec tvOS 15, Apple apporte Spatial Audio à l'Apple TV lorsque le décodeur est utilisé avec des AirPods Pro ou AirPods Max. On ne sait pas comment cette fonctionnalité fonctionnera car l'Apple TV‌ n'a pas de puce U1 à des fins de suivi de la tête, mais Apple a donné une explication à Engadget.

Spatial Audio suit les mouvements de vôtre tête

Lorsque vous regardez une série ou un film sur Apple TV‌, la fonction de suivi de la tête (alimentée par ‌les AirPods Pro‌ ou Max) détecte que vous avez regardé dans la même direction, calcule l'orientation probable de votre tête et active l'effet Spatial Audio. Comme quand vous regardez un contenu compatible sur iPhone, iPad ou Mac.

Lorsque vous vous asseyez pour regarder un film ou une émission de télévision, la fonction de suivi de la tête incluse se verrouille après avoir détecté que vous regardez dans la même direction depuis un certain temps. Une fois que vous vous levez pour vous promener, il se réactive.

Spatial Audio fonctionnera avec le contenu stéréo, 5.1, 7.1 et Dolby Atmos, et la connexion des AirPods à un e Apple TV‌ exécutant tvOS 15 a été rationalisée. Lorsque vous portez des ‌AirPods‌ et que vous êtes à proximité de l'Apple TV‌, vous verrez une fenêtre contextuelle à l'écran qui vous permettra de vous connecter d'un simple clic de la télécommande.



Spatial Audio est conçu pour offrir une expérience d'écoute digne d'un cinema avec un son qui semble provenir de partout autour de vous. Consultez notre article pour savoir comment activer Spatial Audio.



tvOS 15 bénéficie également de nouvelles fonctionnalités SharePlay pour regarder la télévision avec des amis lors d'appels FaceTime et la prise en charge de l'association de deux haut-parleurs HomePod mini.