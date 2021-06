Apple ajoute une API pour les contrôles tactiles de jeu sous iOS 15

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

2



Lors des conférences développeurs de la WWDC cette semaine, Apple a dévoilé une nouvelle API pour iOS 15 et iPadOS 15 qui permet aux développeurs d'implémenter un contrôleur de jeu virtuel à l'écran dans leurs créations avec seulement quelques lignes de code.

Une API pour des contrôles virtuels dans les jeux

Alors que de nombreux jeux iPhone et iPad offrent déjà des commandes à l'écran, le nouveau contrôleur de jeu virtuel d'Apple est disponible pour tous les développeurs, facile à ajouter et peut être personnalisé pour chaque jeu. Apple a déclaré que le contrôleur à l'écran peut être ajusté à une variété de dispositions, avec jusqu'à quatre boutons et un joystick, une croix directionnelle ou un pavé tactile disponibles pour les côtés gauche et droit.

Nat Brown, ingénieur Apple travaillant sur Game Technologies, à déclaré :

Ces nouvelles commandes à l'écran pour iPhone et iPad ont l'air incroyable, et elles sont soigneusement réglées pour les emplacements de préhension dans toutes les tailles de main et pour une réactivité et une sensation exceptionnelles.

Une excellente nouvelle pour les développeurs et les joueurs car nous aurons bientôt des contrôles tactiles standardisés dans les jeux iOS et iPadOS.



Apple propose une session WWDC et une documentation pour les développeurs qui permettent de voir les modifications de code que cela implique.