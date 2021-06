Apple Watch Series 7 : un processeur plus rapide, des bordures d'écran plus minces...

Précédemment, Mark Gurman avait mentionné l'arrivée d'une Apple Watch en édition " Sport Extrême ", autrement dit une montre connectée ultra résistante pour les personnes adeptes des sports extrêmes. D'après ce rapport, ce modèle ne sortira pas pour 2021, mais devrait plutôt voir le jour pour 2022. Le journaliste de Bloomberg explique également qu'une Apple Watch SE 2 est en cours de développement , elle devrait être commercialisée dès l'année prochaine. Apple ne considère pas ce modèle d'Apple Watch comme une priorité étant donné que la génération actuelle se vend à la perfection grâce à son prix plus accessible.

Apple avait auparavant pour objectif de mettre un capteur de température corporelle dans le modèle de cette année, mais cela est maintenant plus susceptible d'être inclus dans la mise à jour 2022. Le capteur de sucre dans le sang, qui aiderait les diabétiques à surveiller leur glycémie, ne sera probablement pas prêt pour un lancement commercial avant plusieurs années supplémentaires.

L'Apple Watch Series 7 devrait apporter plusieurs modifications esthétiques et internes selon une récente déclaration de Mark Gurman. Voici ce que le journaliste a révélé :

L'Apple Watch Series 7 est attendue pour cette année, on espère que la montre connectée sera disponible à la rentrée en même temps que les nouveaux iPhone. Si pour l'instant nous avons quelques détails sur la prochaine génération, un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg vient de dévoiler une tonne d'informations croustillantes !

