Le DJI Mini SE se dévoile grâce à une erreur de Walmart

Il y a 3 heures

Julien Russo

Après la boulette de Best Buy qui a dévoilé les Beats Studio Buds plusieurs heures avant Apple, on enchaine avec une autre erreur, cette fois du côté de la célèbre chaine de grande distribution Walmart. Un visiteur de l'enseigne a partagé sur Twitter une photo du DJI Mini SE, un modèle de drone qui n'aura qu'un seul objectif : s'imposer sur le marché de l'entrée de gamme.

Quelques informations fuitent avant l'annonce

Il n'y a pas meilleure période que l'été pour lancer un nouveau drone, ces appareils ont tendance à se vendre plus facilement quand il y a du soleil et que les chaleurs sont élevées.

Cependant, acheter un drone, c'est tout de même un investissement, les plus populaires sont aux alentours des 700-800€, une somme que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre pour un produit qui ne sert que pendant les vacances et les week-ends.

À cette catégorie de personnes, DJI a décidé de ne pas fermer la porte, l'entreprise propose depuis plusieurs années des drones aux tarifs plus accessibles, on pense par exemple au DJI Mini 2 commercialisé à 459€ ou encore au Mavic Mini à 399€.



La volonté d'atteindre les personnes aux budgets limités est l'une des préoccupations de DJI, c'est pour cela que l'entreprise va bientôt présenter le DJI Mini SE, un drone au petit format avec des caractéristiques très intéressantes.

Pour l'instant, la marque n'a fait aucune annonce officielle, mais nous avons déjà plusieurs détails croustillants grâce à la fuite de Walmart.

Voici ce qu'a pu voir le Twittos @GAtamer en se baladant dans les rayons de son supermarché Walmart.

Grâce à cette fuite, on sait déjà que le drone sera commercialisé au tarif de 299$, ce qui fait le drone le moins cher du catalogue de DJI.



Niveau caractéristique, vous retrouverez une caméra de 12 mégapixels avec une possibilité de filmer en qualité 2 720 x 1 536 px, une belle performance pour un drone à ce prix !

Au niveau de la distance, votre drone pourra s'éloigner de votre position jusqu'à 4 kilomètres, ce qui promet de magnifiques photos aériennes.

La stabilisation de l'image sera également de la partie en cas de forte turbulence pendant le vol, DJI aurait choisi un système gimbal motorisé à trois axes pour permettre d'avoir une stabilité exceptionnelle pour vos photos et vidéos.



Niveau autonomie, votre DJI Mini SE pourra voler pendant 30 minutes sans interruption, il n'est pas indiqué combien de temps cela prendra pour le recharger complètement.

Ce nouveau modèle de drone se fera discret, il pèsera seulement 249 g et pourra se plier pour le transport (voir la photo ci-dessus).

Une disponibilité pour quand ?

Le fait que Walmart commence à mettre en rayon le nouveau drone de DJI montre que le lancement pourrait être imminent, on peut s'attendre à une disponibilité dans les prochains jours !

Si vous êtes intéressé, il est conseillé de le commander le plus rapidement possible après que DJI a fait l'annonce, vu son faible prix et ses caractéristiques très attractifs, les stocks risquent d'être très "light" pour les premiers mois après le lancement.