Les nouvelles applications : Spotify Greenroom, Opera GX, HomeRun 2

Deezer for Creators (App, iPhone, v2.2.0, 21 Mo, iOS 12.0) La nouvelle application Deezer for Creators veut donc aider les musiciens et les créateurs de contenu à améliorer leur portée et leurs performances avec des informations et des statistiques personnalisées. Ils peuvent ainsi des kplaylists avec leurs fans, mais également donner accès en avant-première à un nouveau morceau.



Mais, aussi, les artistes pourront suivre les performances d'une chanson ou d'une émission, surveiller les données et les performances de streaming sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, ainsi qu'avoir accès à des graphiques faciles à lire par catégories, notamment plate-forme, pays, sexe etc.



Ces derniers peuvent également mettre à jour leur biographie et leurs photos de profil et voir leurs moments forts en streaming. Télécharger l'app gratuite Deezer for Creators





Spotify Greenroom (App, iPhone, v2.0.3, 54 Mo, iOS 13.0, Betty Labs Incorporated) L'application audio sociale, qui est similaire à Clubhouse, permet aux utilisateurs d'héberger des conversations en direct sur le sport, la musique et la culture. La société profite de l'occasion pour encourager les gens à s'inscrire et à déterminer comment ils voudront utiliser l'application. D'après la société suédoise, certaines de ses fonctionnalités de base finiront par se retrouver dans l'application Spotify actuelle. Autant dire que l'équipe surveillera de près ce qui se passe dans Greenroom.



Télécharger l'app gratuite Spotify Greenroom





Opera GX (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 40 Mo, iOS 13.0) Opera est loin d'être le plus connu ou le plus utilisé des navigateurs web mais ce qui est sûr, c'est qu'il est sympathique à l'utilisation et promet un respect total de la vie privée des utilisateurs. La société ne s'est d'ailleurs pas arrêtée en si bon chemin car en 2019, elle a lancée Opera GX, un navigateur de bureau spécialement conçu pour les joueurs.



Au menu, une navigation complètement différente des concurrents, une personnalisation des couleurs unique et surtout un espace pratique pour celles et ceux qui passent du temps à jouer ou regarder du contenu vidéo sur leur PC. Nous vous invitons à vous rendre sur cette page pour découvrir à quoi cela ressemble concrètement. Télécharger l'app gratuite Opera GX