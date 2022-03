L'app Spotify Greenroom va déménager vers l'app principale pour une meilleure visibilité

Connaissez-vous l'application Spotify Greenroom disponible sur iOS et Android ? Il s'agit d'une application qui permet aux créateurs de contenus de discuter dans des salons publics avec leurs fans. Cela peut s'adresser aux musiciens, créateurs de podcasts... Ces derniers jours, Spotify a pris une décision vis-à-vis de cette fonctionnalité.

Changement de stratégie

Si vous faites partie de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Spotify Greenroom, rassurez-vous, vous êtes loin d'être le seul. Suite à une absence de popularité de son application, le service de streaming suédois va bientôt modifier l'expérience de cette fonctionnalité pour l'intégrer directement au cœur de l’app principale.



Greenroom a vu le jour pour la première fois en 2021. Alors que Clubhouse et les Twitter Space ont commencé à faire beaucoup de bruit, Spotify a eu envie de proposer le même type de diffusion entre les artistes et les abonnés de son service de streaming.

Le problème qui s'est présenté, c'est que Spotify Greenroom a fait un bide monumental, l'application a été téléchargée seulement quelques milliers de fois sur iOS et Android et peu de monde a connaissance de cette fonctionnalité fantastique !

Selon un rapport de The Verge, Spotify ne compte pas en rester là avec cet échec, la firme suédoise souhaite offrir une seconde jeunesse à ses "Greenroom", une intégration va prochainement débarquer dans l'application principale. Pour repartir sur de bonnes bases, les Greenroom s'appelleront "Spotify Live", la nouveauté sera exposée aux artistes et créateurs de podcasts comme un moyen simple et moderne de discuter avec leurs fans du monde entier.



Pour le moment, il n'y a pas de date concernant le lancement des Spotify Live, toutefois il y a de fortes chances que cela arrive dans les prochains mois. Rappelons tout de même que Spotify est déterminé à proposer une véritable concurrence à Clubhouse et Twitter qui détiennent le plus d'utilisateurs.

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts