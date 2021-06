Prime Day 2021 : les iPhone 12 en promotion

Il y a 9 heures (Màj il y a 9 heures)

Julien Russo

On ne va pas se le cacher, les iPhone 12 sont excellents, performants et merveilleux, mais ce sont des smartphones qui coûtent cher et qui font très mal au compte bancaire. Du coup, quand on constate qu'ils sont en réduction pendant 48 heures, on se dit que c'est toujours bon à prendre ! Découvrez une sélection d'iPhone 12 en promotions pour le Prime Day.

Les iPhone 12 en promos

À l'occasion du Prime Day accessible à tous les abonnés Amazon Prime, le géant du shopping en ligne organise de magnifiques promotions sur une multitude de produits, dont les produits Apple.

On retrouve une tonne de réductions sur les iPad, les Apple Watch, mais aussi les iPhone !

Si vous êtes toujours sur une ancienne génération d'iPhone ou que vous êtes sur un smartphone sous Android et que l'iPhone 12 vous intéresse, c'est peut-être le bon moment pour prendre une décision.

L'iPhone 12 mini en promotion

Amazon propose aujourd'hui pour le Prime Day plusieurs réductions intéressantes pour l'iPhone 12 mini. Comme il s'agit du smartphone qui ne se vend pas le plus facilement (à cause de sa petite taille d'écran qui n'est plus la tendance du moment), les réductions sont plus agressives pour vous pousser à l'acquérir !

Les caractéristiques

L'iPhone 12 mini embarque un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces, il est compatible 5G, possède la puce dernière génération A14 Bionic, un appareil photo grand angle et ultra-grand angle de 12 mégapixels, l'enregistrement vidéo en 4K HDR Dolby Vision, une résistance à l'eau...

Autrement dit, le mot "mini" ne marche pas sur les caractéristiques qui sont excellentes pour un smartphone à ce prix !

L'iPhone 12 en promotion

L'iPhone 12 est clairement le "chouchou" des consommateurs qui ne veulent pas d'un iPhone de la gamme Pro. Le smartphone cartonne au niveau des ventes et devrait rencontrer un joli succès pendant le Prime Day.

Les caractéristiques

L'iPhone 12 embarque un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, il est compatible 5G, possède la puce dernière génération A14 Bionic, un appareil photo grand angle et ultra-grand angle de 12 mégapixels, l'enregistrement vidéo en 4K HDR Dolby Vision, une résistance à l'eau...

À notre plus grand regret, on ne retrouve pas de promotions sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Il reste possible que des promotions sur ces modèles apparaissent dès demain, puisque pour rappel, le Prime Day c'est pendant 48 heures !