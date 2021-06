Les commandes de smartphones sur internet ont augmenté de 6% en 2020

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

La pandémie nous a obligés à changer nos habitudes, les personnes qui privilégient l'achat en magasin n'ont pas eu d'autres choix que d'acheter sur internet. Cette tendance de la commande en ligne s'est ressentie sur beaucoup de secteurs, dont celui des smartphones.

+6% de commandes en ligne pour les smartphones

Selon un récent rapport du cabinet d'analyse Counterpoint, il y a eu beaucoup de renouvellement de smartphones l'année dernière, la majorité des achats ont eu lieu sur internet plutôt qu'en magasin.

Que ça soit sur l'Apple Store en ligne, sur Amazon ou encore sur des sites d'autres revendeurs, les commandes de smartphones ont augmenté de 6% par rapport à 2019. Et Apple n'est pas en reste avec ses iPhone.

Ce changement de comportement s'explique essentiellement par les mesures sanitaires qui ont été prises dans quasiment tous les pays dans le monde : magasins fermés, couvre-feu, nombre limité de clients dans les boutiques... Tout a été fait pour avantager la vente en ligne !

Counterpoint a fait un classement des pays où les ventes en ligne de smartphones ont rencontré le plus de succès.

En tête du graphique, on retrouve l'Inde (durement touché par la pandémie) qui a vu 45% des smartphones vendus en ligne, suivie du Royaume-Uni avec 39%, la Chine 34%, le Brésil 31%, les États-Unis à 24%, la Corée du Sud avec 16% et le Nigéria avec 8%.

Quasiment tous les pays cités dessus ont fait face à une vague épidémique sans précédent et ont vu le commerce physique s'effondrer pendant plusieurs mois.

Sujeong Lim, l'analyste principal, a expliqué :

Après la croissance rapide de 2020, nous nous attendons à ce que 2021 voie un certain assouplissement après la vaccination contre le COVID-19. Cependant, il devrait croître légèrement chaque année à partir de 2022, soutenu par la croissance des marchés émergents et la population d'âge moyen qui s'habitue de plus en plus aux appareils informatiques et à l'utilisation d'Internet.



Mais dans le cas de l'Inde, qui a actuellement la plus forte proportion en ligne, elle pourrait diminuer à un certain niveau après 2022 en raison du développement d'infrastructures hors ligne telles que les magasins multimarques et les grands magasins de détail.

Pendant la pandémie, la vente en ligne a connu une forte sollicitation que ça soit dans le secteur des smartphones, des autres appareils électroniques ou encore des vêtements, alimentaires... Si les grandes entreprises ont pu se rattraper grâce à la vente sur internet, pour les petits magasins qui n'ont pas eu cette opportunité, les choses ont été nettement plus difficiles.