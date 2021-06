Un designer imagine une vidéo pour le Macintosh original

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

Apple réalise de belles vidéos pour dévoiler ses nouveautés sur scène depuis l'an dernier, mais ça n'a pas toujours été le cas. En raison des limites de la technologie, des produits comme le Macintosh original n'ont jamais eu d'introduction en super 3D – bien que la publicité « 1984 » soit assez emblématique. Maintenant, Thibaut Crepelle a créé une vidéo pour montrer à quoi ressemblerait l'introduction du Macintosh en 2021.

Steve Jobs aurait pu présenter le Macintosh comme cela

Thibaut, qui est motion designer, a décidé qu'il voulait créer des animations sympas pour des produits vintages et le Macintosh de 1984 semblait être le produit parfait pour cela.

Le Macintosh était le produit parfait pour cela : il a été produit en 1984 et a été le premier produit à grande échelle conçu par Apple. En y repensant, il est frappant de constater à quel point il a été la pierre angulaire de toute la philosophie Apple : le design et l'expérience utilisateur avant tout.

Pour ce concept, le designer a recréé le Macintosh original en 3D, ainsi que son clavier et sa souris officiels. Il a donc utilisé Figma pour animer l'interface Classic Mac OS et Sketch&Toon pour concevoir de courtes animations avec un look rétro. Tous les ajustements de rendu et d'éclairage ont été effectués avec Adobe After Effects.



Le résultat est assez impressionnant. Non seulement les animations sont agréables à regarder, mais le concept rappelle définitivement de bons vieux souvenirs de l'histoire du Mac.



Si vous voulez savoir comment il a fait pour créer la vidéo, consultez sur son profil Behance.