Prime Day 2021 : un succès impressionnant et un nouveau record de ventes

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Le Prime Day, c'est 2 jours de promotions intensives où énormément de marques qui vendent quotidiennement sur Amazon bradent leurs prix. Pour ces 48 heures exceptionnelles, nous avons vu une tonne de réduction pouvant aller jusqu'à -70%, mais aussi beaucoup de produits Apple en réduction (une situation très rare). Visiblement, ces promotions ont fait craquer beaucoup de personnes, puisque le Prime Day 2021 signe un record historique.

Les Français se sont lâchés

Invité à BFM Business, Frédéric Duval le directeur général d'Amazon France s'est exprimé sur les deux journées du Prime Day, un événement qui a provoqué une forte affluence sur le site, mais aussi un nombre de commandes hallucinant !

Selon les propos du DG, jamais les Français n'ont autant acheté sur Amazon que pendant le Prime Day 2021, sans donner de précision sur les chiffres, on parle ici d'une croissance à deux chiffres concernant le volume des ventes.



Adobe Digital Economy Index a communiqué des estimations (non officielles) qui affirment qu'en seulement 2 jours, Amazon a observé un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars et rien qu'aux États-Unis... Les revenus sont en forte hausse comparés au précédent Prime Day, on parle d'une évolution de 6,1%.

Le Prime Day a réussi à générer beaucoup de commandes, le géant américain a fait les comptes dans la journée du 23 juin et il s'est avéré qu'il y a eu environ 250 millions d'articles achetés par les abonnés Amazon Prime.



En ce qui concerne la polémique des commerçants français qui dénonçaient une importante opération marketing d'Amazon juste avant les soldes, Frédéric Duval assure comprendre, mais explique qu'il était impossible de décaler l'événement Prime Day 2021. La maison mère aux États-Unis exige que les 2 jours de promotions se déroulent en simultanée dans les 20 pays où Amazon est présent, afin que tous les abonnés Prime puissent commander où ils le souhaitent.