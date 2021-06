Un prototype d'Apple Watch Series 3 montre qu'Apple a envisagé les "Smart Bands"

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Avant de commercialiser un nouveau produit, Apple expérimente une tonne d'éléments en ce qui concerne les composants internes, les ports externes, le design... Dans le cas de l'Apple Watch, la firme de Cupertino a toujours proposé des bracelets détachables, cependant ça aurait pu être différent si on en croit ce prototype d'Apple Watch Series 3 qui est arrivé entre les mains d'un collectionneur...

Apple avait envisagé l'utilisation de Smart Bands

Giulio Zompetti est le genre de collectionneur qui ne va pas chercher à obtenir des appareils qui ont été commercialisés il y a plusieurs années, l'italien vise essentiellement les appareils qui n'ont jamais été mis à disposition des clients. Autrement dit, les prototypes qui sont utilisés en interne des entreprises pour aider les ingénieurs à visualiser et toucher les innovations qu'ils ont inventées sur papier.

Zompetti a récupéré il y a quelques mois une Apple Watch Series 3, un modèle qui est passé entre les mains de plusieurs ingénieurs de l'Apple Park. Si on retrouve le design habituel tel qu'on le connait sur l'Apple Watch, il y a deux éléments qui ont interpellé le collectionneur.

En effet, sur ce prototype d'Apple Watch Series 3, on retrouve deux contacts métalliques. Ne savant pas à quoi cela peut servir, Zompetti s'est rapproché des montres et bracelets de fitness des concurrents. Sur plusieurs modèles des autres fabricants, on retrouve les mêmes contacts métalliques, en réalité ils servent à maintenir un "Smart Band", il s'agit d'un bracelet plus fin et moins épais qui est très fréquent sur les montres et traqueurs d'activités destinées aux sportifs (Samsung Galaxy Fit 2, Xiaomi Mi Band 5, Huawei Band 6...)



Cela montre qu'avant de sortir l'Apple Watch Series 3, Apple voulait prendre un nouveau virage, celui d'abandonner le traditionnel bracelet tel qu'on le connait pour des Smart Bands installé via des contacts métalliques.

Pourquoi la firme de Cupertino a abandonné ce projet ? Aucune information n'a fuité à ce sujet...

Peut-être que ces contacts métalliques sont des expérimentations en vue d'un bracelet nouvelle génération à venir prochainement sur l'Apple Watch, le géant californien a déjà enregistré plusieurs brevets de bracelets intelligents avec des systèmes comme l'authentification biométrique, l'autoserrage au poignet ou encore les indicateurs de progression LED.



Via