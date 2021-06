L'ECG de l'Apple Watch est autorisé en Chine

Avant de proposer la fonction électrocardiogramme (ECG), Apple n'a pas d'autres choix que de passer par les autorités du pays afin de vérifier si la mesure est fiable et n'induit pas en erreur les utilisateurs. Si le feu vert a été donné très rapidement dans de nombreux pays comme les États-Unis ou encore la France, pour d'autres pays, les choses ont été nettement plus longues, comme en Chine !

L'ECG est prêt pour la Chine

L'électrocardiogramme, c'est un peu la fonction principale qu'on peut trouver dans une Apple Watch, grâce à une application watchOS dédiée, il est possible de savoir si nous avons un rythme cardiaque anormal. Une avancée spectaculaire à la portée de tous... Enfin presque !

Beaucoup de pays dans le monde ont pris du temps à approuver la fonctionnalité développée par Apple, même si connait toute la qualité et le sérieux que met le géant californien dans ses produits, les autorités qui délivrent les autorisations préfèrent tester minutieusement avant de donner leur accord.



Plusieurs années après l'apparition de l'ECG, la Chine accepte finalement qu'Apple lance la fonctionnalité sur les Apple Watch des Chinois. La firme de Cupertino peut donc dès maintenant lancer l'accès à l'ECG via la prochaine mise à jour de watchOS, une bonne nouvelle qui va permettre d'être encore plus convaincant dans les campagnes marketing.

L'ECG a officiellement été lancé depuis l'Apple Watch Series 4 en automne 2018, en seulement quelques mois, le feu vert a été donné dans la majorité des pays du monde, d'autres sont arrivés plus tard comme l'Australie et le Vietnam et qui ont donné leur accord il y a quelques mois.



Voici comment Apple décrit la fonctionnalité sur son site :

Les électrodes intégrées à la Digital Crown et au dos en cristal de l’Apple Watch s’associent à l’app ECG pour décrypter les signaux électriques de votre cœur. Il suffit de toucher la Digital Crown pendant 30 secondes pour générer un tracé d’ECG. L’app ECG indique si votre rythme cardiaque montre des signes de fibrillation auriculaire – forme grave d’arythmie cardiaque – ou si le rythme est sinusal, ce qui signifie que votre cœur bat à un rythme régulier

Même si l'ECG sur une montre connectée est quelque chose de révolutionnaire, Apple rappelle tout de même que l'Apple Watch n'est pas capable de détecter les crises cardiaques, les caillots sanguins, les accidents vasculaires cérébraux, les troubles cardiaques, l'hypertension, les insuffisances cardiaques congestives, l’hypercholestérolémie et les types arythmie.

Apple insiste sur le fait que si vous vous sentez mal et que l'Apple Watch assure que tout va bien, il ne faut jamais en conclure que la montre a raison, il faut immédiatement aller consulter un médecin.