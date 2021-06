HyperJuice lance une campagne de financement pour son chargeur sans fil 4-en-1

La marque HyperJuice a eu une superbe idée. Un chargeur sans fil 4-en-1 pour recharger deux iPhone, une Apple Watch et une paire d'AirPods. Si le développement et le design sont terminés, il manque le financement pour la production de masse afin d'expédier les articles vers les revendeurs. Pour que le projet aille jusqu'au bout, HyperJuice a eu l'idée de créer une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter.

Plus de 168 300€ récolté et 1 479 contributeurs

Quand on possède plusieurs produits Apple, il n'est pas forcément simple de trouver la place chez soi pour recharger tous ses appareils. Il y a pourtant une solution simple et efficace, celle de la station de charge qui permet de recharger plusieurs appareils en simultanée. HyperJuice propose plusieurs solutions intéressantes pour les clients qui ont un iPhone, une Apple Watch, des AirPods...

Cependant, l'entreprise veut aller encore plus loin en proposant une nouvelle station baptisée "HyperJuice 4-en-1" avec un support MagSafe pour les iPhone 12.



Le concept est simple, avec ce nouveau produit, il sera possible grâce à un support métallique de recharger un iPhone (en MagSafe) et une Apple Watch à proximité, sur la base deux autres emplacements sont disponibles pour des AirPods et un autre iPhone.

En ce qui concerne la distribution d'énergie, HyperJuice explique que celle-ci se déroulera de cette manière :

Le support magnétique MagSafe Qi : jusqu'à 15W

Tapis de charge Qi (côté gauche) jusqu'à 15W

Support de charge pour Apple Watch : jusqu'à 5W (avec certification Made for Apple Watch)

(avec certification Made for Apple Watch) Tapis de charge Qi (côté droit) : jusqu'à 5W

En ce qui concerne l'alimentation secteur, le fabricant explique qu'un adaptateur de 30W minimum sera obligatoire pour que la station aille au maximum de ses capacités de recharge.

Le HyperJuice 4-en-1 sera aussi protégé contre plusieurs phénomènes comme la surintensité, la surtension, la surchauffe ou encore les courts-circuits.

Voici les dimensions communiquées par la marque : 202,7 x 161,3 x 40 mm / 7,98 x 6,35 x 1,57 pouces (plié), le poids sera de 550g.

Alors que la concurrence utilise des supports rigides et dépliables et des chargeurs CC propriétaires encombrants qui rendent la portabilité presque impossible. L'HyperJuice peut aller n'importe où avec une charnière pliante unique qui s'adapte à notre style de vie mobile. Son profil mince est parfait pour les sacs d'ordinateur portable et les sacs à dos pour une recharge en déplacement. Aucun chargeur CC propriétaire encombrant requis car HyperJuice peut être alimenté par n'importe quel chargeur USB-C.

Quel agenda après la campagne Kickstarter ?

Quand on participe à une campagne de financement sur un site comme Kickstarter, on apprécie avoir la visibilité sur ce qui va suivre, c'est à la fois rassurant et cela apporte de la confiance dans le projet.

Voici les dates officialisées par HyperJuice :

28 juin 2021 : La campagne Kickstarter commence 26 juillet 2021 : La campagne Kickstarter se termine Août 2021 : Lancement de la production Septembre 2021 : Expédition des récompenses Early Bird Octobre 2021 : Expédition des récompenses Kickstarter

Dès que l'HyperJuice 4-en-1 sera commercialisé, il sera proposé au prix de 199$, mais en passant par la campagne de financement participatif, vous pouvez l'obtenir à 99$. Par contre, il faudra être patient sur la livraison puisqu'elle ne sera pas dans l'immédiat, vous l'aurez compris, une grosse production doit avoir lieu avant !