Snapchat est au courant des crashs avec la dernière MAJ sur l'App Store

Comme toutes les autres applications, les développeurs de Snapchat proposent régulièrement de nouvelles mises à jour pour les utilisateurs iOS, le but étant une meilleure stabilité et de nouvelles fonctionnalités. Si les mises à jour sont toujours les bienvenues, certaines peuvent complètement dégrader l'expérience utilisateur, c'est ce qui c'est passé avec la dernière version de Snapchat sur iPhone.

Si vous êtes utilisateur de Snapchat, vous avez probablement constaté plusieurs problèmes dans la dernière version de l'application sur iOS, beaucoup rencontrent des crashs à l'ouverture ou pendant l'utilisation.

La version qui apporte tous ces problèmes est la : 11.34.0.35, l'équipe de Snapchat s'est exprimé via un tweet pour assurer que les bugs sont en cours d'analyse et qu'un correctif va arriver le plus rapidement possible pour l'ensemble des utilisateurs iOS.

Pour de nombreuses personnes, l'application est devenue inutilisable, pour retrouver un fonctionnement normal, il n'y a pas d'autres choix que d'attendre la nouvelle version, il est inutile de désinstaller puis réinstaller l'app ni même de réinitialiser son iPhone. Ce qu'on regrette, c'est qu'il n'est pas de possibilité de retourner sur la version précédente, Apple ne propose pas cette possibilité sur l'App Store.

Si vous n'avez pas encore installé la nouvelle version de l'application, ne l'installez surtout pas.



En ce qui concerne la version Android de Snapchat, celle-ci ne semble pas du tout impacter par ces problèmes de crashs, vous pouvez donc mettre à jour l'application Android sans problème.

Pour les autres, rassurez-vous, l'équipe de développeurs de Snapchat est en général très réactif, dans le passé les gros bugs qu'a subis l'application ont très vite été résolus. On peut s'attendre à la version corrective d'ici mercredi maximum (en tout cas on espère).

We're aware of an issue with the latest version of Snapchat available in the App Store. Hang tight, we are looking into it and working on a fix!