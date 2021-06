De nouveaux modèles factices d'iPhone 13 en photo

Après avoir découvert plusieurs modèles factices d'iPhone 13 ces dernières semaines, voici de nouvelles photos en provenance d'un leaker chinois.



Comme pour les fuites précédentes, les clichés montrent notamment une encoche un peu plus petite. Apple aurait réussi à réduire la taille du système de caméra TrueDepth utilisé pour Face ID, tout en déplaçant le haut-parleur vers le haut.

Encore un aperçu des iPhone 13

Quatre photos ont été publiées sur Weibo et relayées sur Twitter par DuanRui. Le leaker note que les dummies ont été créés par quelqu'un qui a déjà dévoilé avec précision ceux de l'iPhone 12 l'année dernière, un gage de fiabilité.

Le polyvalent Huaqiangbei dispose déjà d'un modèle de la série iPhone 13. À en juger par le modèle créé l'année dernière, cela devrait être très réel !

De tels modèles sont généralement créés à partir de dessins CAO divulgués par quelqu'un dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. Jon Prosser avait publié deux fichiers tout récemment.

Comme vous pouvez le voir, en plus des changements apportés à l'encoche, la disposition diagonale de la caméra arrière sur l'iPhone 13 et sur l'iPhone 13 mini est susceptible d'améliorer les performances en réalité augmentée, offrant une parallaxe horizontale et verticale. Une différence avec les futurs iPhone 13 Pro qui comporteront toujours 3 capteurs photos et le Lidar.

L'un des plus grands changements de conception que nous nous attendons à voir cette année est une réduction de la taille de l'encoche, et cette unité factice fait un bon travail de visualisation de ce changement. Vous pouvez voir que l'une des façons dont Apple y parvient est de déplacer le haut-parleur vers le cadre supérieur du téléphone et hors de l'encoche elle-même.

La semaine dernière, nous avions eu droit à plusieurs modèles factices de la gamme iPhone 13 ou iPhone 12S selon la future nomenclature :

Un modèle d'iPhone 2021 avec un écran OLED de 5,4 pouces

Deux modèles d'iPhone 2021 avec un écran OLED de 6,1 pouces

Un modèle d'iPhone 2021 avec un écran OLED de 6,7 pouces

Les autres améliorations attendues comprennent la technologie d'affichage ProMotion 120 Hz sur les "Pro" qui permettra également d'avoir un écran toujours allumé similaire à l'Apple Watch actuelle.



De plus, comme chaque année, Apple va proposer des améliorations de performances de la caméra. Tout d'abord, la stabilisation de l'image par décalage de capteur arrive sur l'iPhone 13 Pro (il s'agit actuellement d'une exclusivité du 12 Pro Max), qui offre une réponse plus rapide que la stabilisation basée sur l'objectif.



Les deux modèles Pro sont également configurés pour obtenir un appareil photo ultra-large amélioré avec mise au point automatique, une ouverture plus large et un élément d'objectif supplémentaire pour de meilleures performances en faible luminosité et une distorsion réduite. Enfin, nous nous attendons à une sorte de fonctionnalités d'astrophotographie pour améliorer les photos du ciel nocturne.