Apple prolonge (RED) pour lutter contre le COVID-19 jusqu'au 30 décembre

Il y a 45 min

Alban Martin

L'année dernière, Apple a annoncé qu'elle reverserait 100 % des recettes admissibles des achats de produits (RED) au Fonds mondial contre COVID-19 afin de "fournir un soutien essentiel aux systèmes de santé les plus menacés par l'épidémie" en Afrique subsaharienne jusqu'au 30 juin 2021. Comme la situation n'est pas encore sous contrôle, l'entreprise a prolongé la période jusqu'au 30 décembre 2021.

Apple continue de donner pour la bonne cause

Apple a commencé son partenariat avec (RED) en 2006 dans le but de mettre fin à l'épidémie de SIDA en Afrique subsaharienne. Le partenariat comprend plusieurs projets différents, y compris des subventions soutenues par Apple et plus de 250 millions de dollars en dons aux programmes de lutte contre le VIH du Fonds mondial par le biais des achats de produits d'Apple (RED).

Apple propose un certain nombre de produits rouges, y compris des appareils et des accessoires tels que l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone SE et l'Apple Watch Series 6. Un certain nombre de coques, tels que les étuis MagSafe en cuir et en silicone de l'entreprise, sont également proposés en (PRODUCT)RED. Jusqu'au 30 décembre, tous les bénéfices admissibles de ces achats seront dirigés vers la réponse du Fonds mondial au COVID-19.

Poursuivant son annonce de l'année dernière, jusqu'au 7 décembre, Apple fait également don de 1 $ pour chaque achat effectué avec Apple Pay sur son site, dans l'application Apple Store ou dans un Apple Store. Plus d'informations sur le travail d'Apple avec (RED) peuvent être trouvées sur le site Web d'Apple aux côtés des produits RED.