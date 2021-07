Les apps de livraison de marijuana et de cannabis autorisées sur l’App Store

Il y a 1 heure (Màj il y a 55 min)

Julien Russo

Les entreprises de livraison de marijuana et de cannabis n'attendent que cela : être le nouveau "Uber" de la livraison de drogue douce. Apple a annoncé sur son site web changer les règles de l'App Store qui interdisaient jusqu'ici les applications de cette thématique.

L'App Store s'ouvre à un nouveau business

Apple effectue régulièrement des modifications concernant les règles de son App Store, l'entreprise essaie de suivre les tendances et les évolutions de loi.

Ces dernières années, de nombreux pays et États aux États-Unis ont fait l'objet d'une légalisation de la consommation et de la vente de certaines drogues douces, on pense notamment au Canada ou encore à l'Uruguay. Sans surprise, dès le feu vert des gouvernements, les entreprises se sont empressées d'ouvrir des commerces vendant du cannabis et de la marijuana, mais aussi de développer la vente en ligne (très précieuse pour le chiffre d'affaires en période de pandémie).



Ce qui bloquait toujours, c'était la disponibilité des commandes via des applications iOS, iPadOS, macOS, watchOS... Apple avait toujours refusé ces applications jusqu'à aujourd'hui.

Désormais, le géant californien accepte les applications de livraison des drogues légalisées, bien évidemment ne vous attendez pas à pouvoir commander de la drogue depuis votre iPhone en France, cela concernera exclusivement les pays qui ont dépénalisé ces substances.

Un contrôle très strict va s'appliquer lors de la validation des applications, elles devront être disponibles uniquement dans les pays concernés par la légalisation et elles auront l'obligation de représenter une entité juridique, un développeur individuel sera immédiatement refusé. Une mauvaise nouvelle pour un particulier souhaitant développer sa propre activité dans ce secteur !

Voici la nouvelle règle de l'App Store :

Les applications qui encouragent la consommation de tabac et de produits de vapotage, de drogues illégales ou de quantités excessives d'alcool ne sont pas autorisées sur l'App Store. Les applications qui encouragent les mineurs à consommer l'une de ces substances seront rejetées. Il n'est pas permis de faciliter la vente de substances réglementées (à l'exception des pharmacies agréées et des dispensaires de cannabis agréés ou autrement légaux) ou de tabac.



Les applications qui fournissent des services dans des domaines hautement réglementés (tels que les services bancaires et financiers, les soins de santé, les jeux d'argent, la consommation légale de cannabis et le transport aérien) ou qui nécessitent des informations sensibles sur les utilisateurs doivent être soumises par une entité juridique qui fournit les services, et non par un développeur individuel. Les applications qui facilitent la vente légale de cannabis doivent être géo-réservées à la juridiction légale correspondante.

Certaines indiscrétions affirment que le Google Play Store pourrait prochainement connaitre une modification de règle comme l'App Store, les pro-cannabis décrivent déjà cela comme une avancée majeure et historique !



