Apple parle des outils comme Xcode Cloud et Swift Playgrounds

Hier à 22:00

Medhi Naitmazi

Réagir



Dans une nouvelle interview, Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs dans le monde entier d'Apple, et Andreas Wendker, vice-président de l'ingénierie des outils et des cadres d'Apple, nous parlent des nouveaux outils disponibles par les développeurs après la WWDC21 qui a eu lieu début juin et qui a notamment levé le voile sur iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, MacOS 12 et watchOS 8.

Swift Playgrounds et Xcode Cloud changent la donne d’après Apple

Cet entretien avec nos confrères américains de CNET intervient en pleine controverse sur la gestion de l’App Store par la firme californienne qui subit de nombreuses enquêtes et plaintes du monde entier.

Lors de la conférence mondiale des développeurs, Apple a non seulement lancé les bêtas des firmwares iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et tvOS 15, mais a également annoncé de nombreux nouveaux outils pour les développeurs. Swift Playgrounds, par exemple, recevra une nouvelle version qui permettra à quiconque de coder et de créer une application sur l'iPad sans avoir besoin d'un Mac ou d'une connaissance approfondie du code. Susan Prescott a déclaré :

Notre sentiment est que chaque enfant devrait être exposé à l'apprentissage du code, non pas parce que chaque enfant va devenir codeur, mais parce que le monde qui nous entoure est alimenté par le code. Nous allons aider le plus grand nombre de personnes possible dans autant de domaines que possible, du plus grand nombre possible de communautés et de cultures, à apprendre à coder.

Pour Wendker, ces outils sont le « résultat d'une focalisation sans fin de notre côté pour construire des plates-formes durables qui créent beaucoup de valeur pour les développeurs et les utilisateurs ».



Lors de la conférence du WWDC21, Apple a dévoilé de nombreuses mises à niveau pour les développeurs, telles que l'API SharePlay, les événements intégrés pour les jeux, une API pour une manette virtuelle, TestFlight pour Mac, RealityKit 2 pour l’AR, le codage en parallèle facilité avec Swift Concurrency et, également, Xcode Cloud.

Les développeurs doivent passer de nombreuses étapes lorsqu'ils développent des applications, comme tester et intégrer [leur code] avec leurs collègues, et cela prend beaucoup de temps. Et franchement, un tas de ces tâches sont souvent très banales et les développeurs ne veulent pas les faire. Ainsi, l'idée derrière un système d'intégration continue comme Xcode Cloud est qu'il décharge fondamentalement beaucoup de ces tâches qui peuvent être automatisées dans le cloud.

Pour l'instant, quelques développeurs sont invités à tester le service Xcode Cloud, qui devrait être lancé aux côtés des prochains systèmes d'exploitation d'Apple. Pour Wendker, Xcode Cloud « redonne aux développeurs beaucoup de temps afin qu'ils puissent vraiment se concentrer sur leur code ». Il permet notamment de compiler dans les nuages de manière manuelle ou automatisée, ce qui soulage les développeurs et leurs machines, notamment dans le cadre des entreprises qui font plusieurs builds par jour.



Dommage en revanche que le service soit limité aux possesseurs d’un Mac sous MacOS 12 Monterey, une version pour les anciens systèmes ou même Windows aurait été intéressante.